شكرا لقرائتكم خبر عن المخابرات السودانية: البشير لن يترشح لفترة رئاسية ثالثة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مصادر إعلامية، نقلا عن مدير جهاز الأمن والمخابرات السودانية الفريق صلاح عبد الله قوش، إن الرئيس السوداني عمر البشير سيوقف إجراءات تعديل الدستور الخاصة بترشحه لدورة رئاسية جديدة.

وأضافت المصادر أن البشير يعتزم التخلي عن منصب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم، مرجحة أن يعلن ذلك خلال كلمته المرتقبة الجمعة بحضور قادة القوى السياسية.

ومنذ 19 ديسمبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات شعبية تندد بالأوضاع الاقتصادية وتدعو لتنحي الحكومة، راح ضحيتها 31 شخصاً، حسب الإحصاءات الرسمية، بينما تتحدث منظمات وقوى سياسية عن سقوط أكثر من 50 قتيلا جراء الاحتجاجات.