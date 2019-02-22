شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة حول «استراتيجيات التعلُّم» في أكاديمية طيبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعنوان «أحدث استراتيجيات التعلم والتدريب في مصر وبريطانيا»، تنظم «أكاديمية طيبة» ندوة تتحدث فيها الدكتورة رقية شلبي، عميد كلية البنات بجامعة عين شمس، والدكتورة هالة سليط، رئيس الجمعية المصرية البريطانية للتعليم في لندن، وذلك في إطار النشاط الثقافي الذي تنظمه الأكاديمية، التي يرأس مجلس إدارتها الدكتور صديق عفيفي، الخبير التربوي، ومقرر لجنة علوم الإدارة بالمجلس الأعلى للثقافة.

تبدأ الندوة في العاشرة من صباح السبت 23 فبراير، ويديرها الدكتور محمد المري.

الندوة تتناول أحدث الخطط والاستراتيجيات العالمية الموضوعة لرفع كفاءة التدريب الموجه للمعلمين، وكيفية تطبيق تلك الطرق في مصر، تأكيدًا على الدور الذي يلعبه القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في البحث عن حلول للقضايا المجتمعية التي تلقى اهتماما كبيرا من القيادة السياسية للبلاد، لا سيما قضية التعليم، التي تشغل حيزًا كبيرًا من النقاش على كافة الأصعدة في الآونة الأخيرة.