شكرا لقرائتكم خبر عن هنا يلتقى دعاة السلام.. شرم الشيخ تستضيف القمة العربية الأوروبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف مدينة شرم الشيخ السياحية، فعاليات القمة العربية الأوروبية الأولى في الفترة من 24 حتى 25 من فبراير الجاري، بمشاركة 50 دولة عربية وأوروبية.

واستضافت المدينة الساحلية الواقعة عند ملتقى خليجي العقبة والسويس على ساحل البحر الأحمر عشرات المؤتمرات الدولية الداعية للسلام في المنطقة العربية بما جعلها محط أنظار دول العالم.

وخلال الفيديو التالى يبرز "دوت مصر" عددًا من المؤتمرات التى استضافتها مدينة السلام شرم الشيخ...