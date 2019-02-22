شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 6 أشخاص من أسرة واحدة لاختناقهم بسبب أنبوبة بوتاجاز بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى 6 أفراد من أسرة واحدة مصرعهم، اليوم الجمعة، إثر اختناقهم بسبب تسرب بأنبوبة بوتاجاز وغاز أول أكسيد الكربون من السخان داخل الشقة سكنهم بمنطقة غيط العنب غربى الإسكندرية.

تلقى قسم شرطة كرموز، بلاغا من شرطة النجدة يفيد حدوث تسرب بأنبوبة بوتاجاز والسخان بشقة سكنية بالعقار رقم 13 شارع عبد اللطيف الحماقى بمنطقة غيط العنب ووجود وفيات.

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث قسم شرطة كرموز، وقوات الحماية المدنية بمعداتها ومسئولى حى غرب الإسكندرية إلى موقع الحادث.

وتبين من المعاينة حدوث تسرب الغاز من أنبوبة البوتاجاز و السخان ، أثناء استحمام الأم ونوم باقى أفراد الأسرة بالشقة المشار إليها بالطابق الثانى.

ومن جانبه، قال العميد جمال ياسين، مدير إدارة الحماية المدنية بالإسكندرية، إن الحادث أسفر عن مصرع الأسرة بالكامل وهم 6 أشخاص.

تم نقل الجثث إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة، وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة كرموز، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.

يذكر أن مركز السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، حذر من تسرب غاز أول أكسيد الكربون، من سخانات الغاز ووصفه بـ"القاتل الصامت" لكون ليس له لون أو رائحة وقابل للاشتعال.