شكرا لقرائتكم خبر عن هنكمل بناها.. كيف أصبح مصطلح قتلى طوابير الخبز مجرد ذكرى أليمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم "دوت مصر" لقرائه سلسلة حلقات جديدة بعنوان "هنكمل بناها" تبرز الإنجازات التى حققها الشعب المصرى خلال الفترة الأخيرة، وكيف ضرب المصريين مثالًا رائعًا فى التفانى والإخلاص من أجل التغلب على مشاكلهم وأزماتهم.

وتتناول حلقة اليوم من "هنكمل بناها" فكرة نقاط الخبز التى نفذتها مصر خلال عهد الرئيس السيسي، وكيف تغلب المصريين على مشكلة طوابير العيش ، بعد أن بدأت البلاد تعرف مصطلح قنلى طوابير الخبر حتى الوصول إلى تقليل الاستيراد واختفاء هذه الطوابير.