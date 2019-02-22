شكرا لقرائتكم خبر عن عضو لجنة الفيروسات: حملة 100مليون صحة تستهدف القضاء على فيروس C بحلول 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور جمال عصمت عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، فى تصريح خاص لـــ" الخليج 365 " أن مصر تسعى للقضاء على فيروس سى (HCV) بحلول عام 2020، وذلك من خلال القضاء على المرض بالوصول إلى المعدلات العالمية بـنسبة تصل إلى 1%، وذلك من خلال توفير العلاج الفعال، والآمن، وبأسعار معقولة.

وقال الدكتور جمال عصمت أن وزارة الصحة وضعت خطة لمكافحة فيروس سى من خلال دعم تغيير السياسة اللازمة لمنع انتقال فيروس سى، بتثقيف العاملين في مجال الرعاية الصحية، وتعزيز ممارسات الحقن الآمن في المجتمع، والعمل على زيادة عدد المرضى المعالجين في مصر بشكل كبير، مع إدخال الأدوية المباشرة لعلاج فيروس سى، موضحا أنه تم وضع عدد من الأهداف للقضاء على فيروس سى وهى:

أولا: التفاوض لتخفيض أسعار الأدوية الأصلية

تم التفاوض مع الشركات العالمية لتخفيض أسعار الأدوية الاصلية الى 1% من سعرها الاصلى.

ثانيا : إنتاج أدوية مصرية مثيلة "Generics"

والتى استطاعت أن تخفض أسعارها حوالى 15 % عن العلاجات الأصلية.

ثالثا : فى عام 2016 تم انهاء قوائم الانتظار

رابعا : فحص المستهدف من فيروس سى HCV في مصر

وهم عائلات مرضى HCV، ومقدمي الرعاية الصحية، والسجناء،والطلاب المقبولين في الجامعات،و المرضى الذين يدخلون الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية ،موظفي الحكومة.

وقال عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، ثم جاءت مبادرة الرئيس 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى، والكشف عن الأمراض غير السارية ،موضحا أن جميع المرضى الذين تم علاجهم كانوا يعلمون أنهم مصابين بالفيروس، موضحا أن الدراسات الوبائية أظهرت

أنه بالإضافة إلى أولئك الذين تم علاجهم بالفعل، هناك 3:4 مليون شخص مصاب بعدوى فيروس سى، ولكنهم غير مشخصين، ولا يعلمون إصابتهم بالفيروس ،مشيرا إلى أن هذا العدد من الأفراد غير المشخصين، إذا لم يعالج معرضين لخطر نقل العدوى، باعتبارهم مصدرا للعدوى خلال السنوات القادمة.

وأضاف أنه فى عام 2018 شرعت مصر في أكبر حملة فحص للمرض في التاريخ تستهدف مسح 52 مليون مواطن فوق سن الــ 18 سنة،شمل الفحص اختبار الأجسام المضادة لفيروس HCV ،وتقييم ضغط الدم، والسكري ،والبدانة ،موضحا أن المرحلة الأولى بدأت من أكتوبر ،واستمرت حتى ديسمبر 2018 ، والمرحلة الثانية بدأت من ديسمبر 2018 ،وتسمتر حتى نهاية فبراير 2019، والمرحلة الثالثة ستبدأ من مارس وحتى ابريل 2019 ،موضحا أنه تم فحص 30 مليون شخص حتى الآن.

وأكد أن متوسط الإصابة بفيروس سي بين محافظات المرحلة الأولى بلغ 4 %، كما أن متوسط الاصابة بفيروس سى فى المرحلة الثانية بلغ 4 %

وتستهدف الحملة الحد من عبء فيروس سى والقضاء عليه بحلول عام 2020.

جاء ذلك خلال انعقاد مؤتمر قسم طب الكبد والجهاز الهضمى بطب عين شمس ، والذى سيختتم أعماله اليوم بالقاهرة .