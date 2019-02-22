السفير الفلسطيني: الرئيس محمود عباس يصل مصر غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

أعلن سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح، أن الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، يصل مصر غداً السبت، للمشاركة على رأس وفد رفيع المستوى في القمة العربية الأوروبية التي تستضيفها مصر بعد غد؛ تلبيةً لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال السفير الفلسطيني - في تصريحات اليوم الجمعة- إن القمة العربية الأوروبية التي تُعقَد لأول مرة، وتستضيفها مصر في مدينة شرم الشيخ، تتناول العديد من الموضوعات السياسية والاقتصادية والمسائل المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، من بينها القضية الفلسطينية وسبل التوصل إلى سلام شامل وعادل.

وأضاف السفير دياب اللوح، أن القمة ستناقش أيضاً ملفات سوريا وليبيا واليمن والجهود العربية والأوروبية والأممية المبذولة ومناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي بين الدول العربية والأوروبية، إلى جانب بحث التحديات المشتركة بين الجانبين، مثل مكافحة الإرهاب وملف الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والسلاح.