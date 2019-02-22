تنطلق الأحد.. تعرف على جدول أعمال القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

تستضيف مصر يومي الأحد والاثنين المُقبلين، فعاليات القمة العربية الأوروبية، وذلك بمركز مؤتمرات مدينة شرم الشيخ.

ومن المقرر أن يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعمال القمة بحضور زعماء دول الاتحاد الأوروبي، وعدد من زعماء الدول العربية، وذلك تحت شعار "الاستثمار في الاستقرار".

وينشر "الخليج 365"، جدول القمة العربية- الأوروبية، المقرر انعقاده على مدار يومين، كالآتي:

أولًا: فعاليات اليوم الأول الأحد 24 فبراير

1400 - 1700 لقاءات ثنائية بين الوفود المشاركة.

1600 - 1700 وصول رؤوساء الوفود.

1700- 1730 الاستقبال الرسمي لرؤساء الوفود (بحضور وسائل الإعلام).

1730 - 1750 الجلسة الافتتاحية (بصيغة رئيس الوفد + 4، بحضور وسائل الإعلام).

1750 - 1950 الجلسة العامة الأولى (بصيغة رئيس الوفد + 4، غير علنية بدون حضور لوسائل الإعلام).

- تعزيز الشراكة العربية الأوربية

- سبل التعامل المشترك مع التحديات العالمية

1950 – 2005 الصور الجماعية.

2045 – 2145 عشاء لرؤساء الوفود (بصيغه رئيس الوفد + 4)

2145 مغادرة رؤساء الوفود إلى مقر الإقامة

ثانيًا: فعاليات اليوم الثاني، الاثنين 25 فبراير

0900 – 1030 لقاءات ثناءية بين الوفود

0930 – 1030 وصو رؤساء الوفود

1030– 1200 جلسة حوار تفاعلي (بصيغة رئيس الوفد + 2)

- سبل التعامل المشترك مع التحديات الإقليمية

1200 – 1400 الجلسة العامة الثانية (بصيغة رئيس الوفد + 4، غير علنية بدون حضور لوسائل الإعلام)

- تعزيز الشراكة العربية الأوربية

- سبل التعامل المشترك مع التحديات العالمية

1400 – 1420 الجلسة الختامية (بصيغة رئيس الوفد + 4، بحضور وسائل الإعلام)

1420 مؤتمر صحفي

مغادرة رؤساء الوفود.

يشار إلى أن القمة العربية التي تستضيفها مصر، ستبحث عددًا من القضايا، منها: "التعددية، والتجارة والاستثمار، والهجرة، والأمن، والوضع الإقليمي".

واستعدت شرم الشيخ لاستقبال القمة بأكثر من 50 سيارة إسعاف مجهزة بالرعاية المركزة، و4 عيادات ميدانية بها كافة التخصصات الطبية بالإضافة إلى إقامة مستشفى مجهز على أعلى مستوى داخل قاعة للمؤتمرات الكبرى، وفقًا لتصريحات الدكتور خالد أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء.

وأضاف أنه جرى توفير 4 سيارات مجهزة عناية فائقة و6 سيارات تدخل طبي أمام قاعة المؤتمرات الكبرى بالإضافة إلى عيادة ميدانية تشمل وحدة رعاية مركزة متكاملة داخل القاعة، إلى جانب نشر سيارات الإسعاف على كافة المحاور والطرق الرئيسية شاملة المطار ومناطق إقامة الوفود وتمركز سيارات التدخل الطبي السريع في بعض الأماكن ذات الطبيعة الخاصة بالمدينة.