أخبار مصر | وزير الطيران يتفقد مطار شرم الشيخ استعدادا للمؤتمر "العربي – الأوروبي"

قام الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، اليوم، بجولة تفقدية بمطار شرم الشيخ؛ لمتابعة الاستعدادات النهائية؛ لاستقبال الوفود المشاركة في المؤتمر العربي الأوروبي والمقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ يومى 24 و 25 فبراير.

رافق سيادته اللواء وائل النشار رئيس قطاع الأمن بوزارة الطيران، والطيار مجدي سالم مدير مطار شرم الشيخ وعدد من قيادات المطار، وخلال الجولة قام المصري بتفقد صالة السفر والوصول ومتابعة حركة الركاب والتي تشهد تزايد ملحوظ في ظل انتعاش الحركة السياحية الوافدة إلي مصر، فضلاً عن انتظام حركة التشغيل في المطار، وتابع سير العمل في مهبط الطائرات وبرج المراقبة، كما تفقد جميع الإجراءات الأمنية المطبقة داخل وخارج المطار، وكاميرات المراقبة ومنطقة الأسوار الخارجية للمطار.

كما وجه برفع درجة الاستعدادات القصوي، لاستقبال ضيوف مصر المشاركين في المؤتمر العربي الأوروبي وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم وسرعة انتهاء إجراءات سفرهم ووصولهم في سهولة ويسر، وكذا تكوين فرق عمل من جميع الجهات المعنية بالمطار والتنسيق التام لتقديم أفضل خدمة للوفود المشاركة في المؤتمر.