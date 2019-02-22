أخبار مصر | ضياء رشوان في طريقه لنادي الزمالك بعد منعه دخول صحفيين مجددًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضياء رشوان في طريقه لنادي الزمالك بعد منعه دخول صحفيين مجددًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوجه الكاتب الصحفي ضياء رشوان المرشح على مقعد نقيب الصحفيين، الآن، إلى نادي الزمالك، وذلك بعد منع أمن النادي لعدد من الزملاء الصحفيين من الدخول مجددًا.

وكان أعلن "رشوان" منتصف فبراير الجاري، عن انتهاء أزمة الصحفيين مع رئاسة نادي الزمالك، والتي امتدت لسنوات.

وقال على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "تابعت خلال الأيام الماضية، وحتى اليوم، أزمة الزملاء أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين ونادي الزمالك، وتم التواصل مع رئيس النادي، لإنهاء المنع المفروض على الصحفيين من أعضاء النادي".

وأضاف: "بناءً على هذا التواصل، أصدر رئيس النادي تعليماته للسماح بدخول كافة الأعضاء الصحفيين وأسرهم، دون أي قيد، وذلك اعتبارًا من الآن، على أن يُعاد التحاور الجاد والصريح بين مجلس نقابة الصحفيين الجديد بعد انتخابه، وبين إدارة نادي الزمالك ورئيسه، للتوصل لحل نهائي وقانوني لهذه الأزمة المتكررة".

وكانت اندلعت أزمة بين الصحفيين ورئاسة نادي الزمالك، بعد منع رئيس النادي للزملاء الأعضاء من الصحفيين، من دخول النادي، وذلك على الرغم من كونهم أعضاء فاعلين.

وحاولت العديد من الأطراف داخل النقابة ووزارة الشباب والرياضة حل الأزمة، إلا أن المنع ظل متكرر، ووصل الأمر اعتداء أمن النادي على عدد من الزملاء، نوفمبر الماضي، وقام الزملاء بتحرير المحاضر اللازمة والتقدم ببلاغات.

ثم اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، ورئيس نادي الزمالك، في مبنى وزارة الرياضة ديسمبر الماضي، لإنهاء أزمة المنع المتكرر.

وتم حل الأزمة بعد تدخل وزير الرياضة بين نقيب الصحفيين ورئيس الزمالك والسماح بدخول الصحفيين إلى النادى مرة أخرى، بعد قرار التجميد الذي صدر فبل ذلك من رئاسة النادي.

كما تقرر السماح للزملاء الصحفيين بالدخول للزمالك باعتبارهم أعضاء عاملين مثلهم مثل باقي الأعضاء، نظرًا أن عضوياتهم سليمة ولا يجوز إبطالها إلا بحكم محكمة، وثانيًا عدم تكرار الأزمات مثل إلغاء العضويات وعودتها مرة أخرى.

وقام رئيس النادي بمنع الزملاء مجددًا من الدخول والتهديد بإلغاء عضوياتهم.