أخبار مصر | وزيرة الهجرة تطمئن على طالب مصري مصاب بإيطاليا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الهجرة تطمئن على طالب مصري مصاب بإيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع السيد السفير هشام بدر سفير مصر لدى روما، للمرة الثانية خلال يومين، في استمرار؛ لمتابعة حالة الطالب المصري الذي تواترت أنباء إعلامية عن تعرضه لإصابة على يد زملاء له في المدرسة.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم إن السفير هشام بدر تواصل مع والدة الطالب بعد عودته للمنزل، عقب الاطمئنان على حالته الصحية بعد أن غادر مستشفى "سان كاميلو" بالعاصمة الإيطالية روما التي تلقى علاجه بها.

وأضافت وزيرة الهجرة أن السفير هشام بدر أكد لها أن السفارة المصرية ستعمل على متابعة المحضر الذي سجلته والدة الطالب لإثبات ما حدث من واقعة تجاه نجلها، وعليه ستتحرك السفارة بالمتابعة والتواصل مع السلطات الإيطالية المعنية.