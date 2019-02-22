أخبار مصر | وزيرة الهجرة تطمئن على طالب مصري مصاب بإيطاليا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الهجرة تطمئن على طالب مصري مصاب بإيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تواصلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع السيد السفير هشام بدر سفير مصر لدى روما، للمرة الثانية خلال يومين، في استمرار؛ لمتابعة حالة الطالب المصري الذي تواترت أنباء إعلامية عن تعرضه لإصابة على يد زملاء له في المدرسة.
وقالت السفيرة نبيلة مكرم إن السفير هشام بدر تواصل مع والدة الطالب بعد عودته للمنزل، عقب الاطمئنان على حالته الصحية بعد أن غادر مستشفى "سان كاميلو" بالعاصمة الإيطالية روما التي تلقى علاجه بها.
وأضافت وزيرة الهجرة أن السفير هشام بدر أكد لها أن السفارة المصرية ستعمل على متابعة المحضر الذي سجلته والدة الطالب لإثبات ما حدث من واقعة تجاه نجلها، وعليه ستتحرك السفارة بالمتابعة والتواصل مع السلطات الإيطالية المعنية.
"الهجرة": تعاملنا مع 3000 شكوى للمصريين بالخارج خلال عامي 2017-2018
تعلن وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عن عدد الشكاوى التي وردت للوزارة خلال عامي 2017 -2018 من المصريين بالداخل والخارج، في تقرير يتضمن عدد وطبيعة الشكاوى مرفقا ببيان بمجموعات الدول الوارد منها، ومصنفة بحسب المجموعات الجغرافية لها، وفق رسم بياني موضح لهذا التقرير.
وصرح اللواء مازن فهمي مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، أنه قد ورد للوزارة خلال هذين العامين نحو 3000 شكوى، تم التعامل مع كل منها، إلى أن وصل نسبة ما تم حله من هذه الشكاوى إلى ما يقرب 85%، وبذلك يكون قد وصل عدد الشكاوى والاستفسارات الواردة الى الوزارة لما يقرب 6000 حالة في الفترة المشار إليها.
وأضاف فهمي أن دول الخليج العربية احتلت الصدارة في نسبة الشكاوى الواردة التي بلغ عددها 1356 شكوى بنسبة 45%، بينما وردت أقل عدد من مجموعة دول أفريقية بواقع 12 شكوى بلغت نسبتها 0.5%، وعن طبيعة الشكاوى الواردة، جاءت الشكاوى المتعلقة بالمستحقات والقضايا العمالية في المقدمة بواقع 653 شكوى.
هذا وتؤكد وزارة الهجرة على تواصلها الدائم مع المصريين بالخارج بكل فئاتهم في أي من الدول، وتتلقى الشكاوى والاستفسارات من خلال قنواتها الرسمية عبر الخط الساخن لإدارة الشكاوى وصفحات التواصل الاجتماعي وموقع الوزارة الرسمي والبريد الإلكتروني.