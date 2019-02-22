مصر | ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن والعيادات الطبية بالغربية

أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية قيام كلٍ من، المدعو "محمد.ع.ا" سن 32، سبق ضبطه فى عدد (6) قضايا "سرقة، شروع فى سرقة، سلاح أبيض، ضرب"، المدعو "أيمن.ر.أ" – سن 26، سبق ضبطه فى عدد (6) قضايا "سرقة، مخدرات، سلاح أبيض" مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان المحلة.

بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه فى ارتكاب وقائع سرقة المساكن والعيادات الطبية بمدينة المحلة ومدينة طنطا، بأسلوب المفتاح المصطنع.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان، وبحوزتهما (2 فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار- دراجة نارية- حقيبة بها مجموعة كبيرة من المفاتيح والمفكات والأدوات المستخدمة فى ارتكاب وقائع السرقة).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب (7) وقائع سرقة، وبإرشادهما تم ضبط المسروقات، وبعرضها على المجنى عليهم تعرفوا عليها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بـ 60 مليون جنيه.. ضبط 4 أشخاص بتهمة الاتجار بالنقد الاجنبى ببورسعيد

أكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالاشتراك مع قسم مباحث الأموال العامة بمديرية أمن بورسعيد على، قيام كلًا من المدعو على "ك.ع"، 58سنة، صاحب شركة للتجارة والاستيراد، مقيم بدائرة قسم شرطة العرب، المدعو "عمر ع.ك"، 22 سنة (نجل الأول)، طالب مقيم بذات العنوان، المدعو "أحمد م.أ"، 32 سنة، مدير شركة لخدمات التجارة والنقل، مقيم بدائرة قسم شرطة الضواحى، المدعو "كريم م.ع"، 32سنة، حاصل على دبلوم، مقيم بدائرة قسم شرطة الزهور، بممارسة نشاط واسع فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خارج السوق المصرفى وتحويل الأموال من النقد الأجنبي خارج وداخل البلاد بطريقة غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين حال قيامهم بممارسة نشاطهم غير المشروع بمقر شركة الأول الكائن بدائرة قسم شرطة العرب، وبحوزتهم مبالغ مالية قرابة (مليونين وثلاثمائة وسبعون ألف جنيه مصرى- تسعون ألف عملات أجنبية مُختلفة "دولار، يورو، درهم إماراتي، جنيه إسترلينى") بجانب عدد (3 ماكينات عد أموال – 5 آلة حاسبة – 7 هاتف محمول – دفاتر ومطبوعات ورقية خاصة بممارسة النشاط المشار إليه ).

وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال العام المنصرم طبقًا للفحص المستندى ما يعادل (60.000.000) ستون مليون جنيه مصرى – (4.700.000) أربعة مليون وسبعمائة ألف دولار أمريكى – (1.650.000) مليون وستمائة وخمسون ألف يورو.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بنشاطهم المؤثر، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم حصيلة نشاطهم بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.