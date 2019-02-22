مصر | الأجهزة الأمنية تعيد طفل تائه إلى أهليته بالقليوبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأجهزة الأمنية تعيد طفل تائه إلى أهليته بالقليوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية بالقليوبية فى إعادة طفل تائه إلى أهليته، حيث تبلغ لقسم شرطة الخصوص من (طالب بالصف الثانى الثانوى - مقيم بدائرة القسم) بأنه حال سيره بمنطقة سكنه عثر على طفل يبلغ من العمر 7 سنوات - حيث قام بالبحث عن أهليته ولم يتوصل إليهم وقام باستضافته بمسكنه.

على الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للبحث عن أهلية الطفل المعثور عليه، حيث أسفرت الجهود عن التوصل إلى أهليته، وتم استدعاء والده المدعو "محمود.ز.إ" - مقيم بدائرة القسم، وبسؤاله قرر بأن نجله خرج من المنزل للهو ولم يعد حتى تم إبلاغه بالعثور عليه وأنه كان يقوم بالبحث عنه منذ أمس، وتم تسليم الطفل لوالده بعد أخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايته، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط 3 أشقاء وعاطل بحوزتهم مخدرات وأسلحة نارية

اشتركت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مع قطاعي الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم، والأمن المركزي ومديرية أمن أسيوط والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، في شن حملة مكبرة على منطقة بني شعران بدائرة مركز شرطة منفلوط، استهدفت عناصر تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة واستخدام الأسلحة النارية.

وتم ضبط ثلاثة أشقاء وهم كلٍ من: "عبدالناصر. م. أ"، مواليد 1975، سبق اتهامه في 6 قضايا آخرها مخدرات، فرج، مواليد 1979، وعاطف، 1979، مقيمون بذات الناحية، وذلك حال تواجدهم بمسكنهم وبحوزتهم (2 بندقية آلية- طبنجة- فرد محلي الصنع- كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام- 3780 قرصا مخدرا لعقاري "الترامادول، الكبتاجون"- 172 طلقة مختلفة الأعيرة- 4 خزن- مبلغ مالي- 2 دراجة نارية "بدون لوحات معدنية").

وكما تم ضبط أحد الأشخاص، سبق اتهامه والحكم عليه في قضيتين، بمحافظة الجيزة حال تواجده بدائرة قسم شرطة إمبابة وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1،100 كيلو جرام).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابات المختصة التي باشرت التحقيق وجاري استمرار الحملات الأمنية.