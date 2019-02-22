2.2 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة في البحيرة

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عقد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اليوم الجمعة، اجتماعًا مع الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث استعرض المحافظ المقومات والفرص الواعدة للاستثمار بنطاق المحافظة والجهود المبذولة لدفع عجله الاستثمار، مؤكدًا أن المحافظة واعدة وتتوافر فيها الإمكانيات التي تؤهلها لأن تكون محافظة صناعية بجانب كونها زراعية، مشيرًا إلى أن مدينة وادى النطرون يعمل بها أكثر من 60 مصنعا داخل المنطقة الصناعية بجانب السياحة الدينية وتطوير مسار العائلة المقدسة الذى يحظى بدعم ورعاية كبيرة من القيادة السياسي.
وأشاد المحافظ، بدور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في محافظة البحيرة، مشيرًا إلى أنه تم ضخ 2,2 مليار جنيه بالمحافظة منذ إنشاء فرع الجهاز بالبحيرة لتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى 250 مليون جنية عبارة عن منح بنية اساسية وتنمية مجتمعية وإقامة 236 ألف مشروع وفرت 322 ألف فرصة عمل
وأشاد المحافظ، بدور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في محافظة البحيرة، مشيرًا إلى أنه تم ضخ 2,2 مليار جنيه بالمحافظة منذ إنشاء فرع الجهاز بالبحيرة لتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى 250 مليون جنية عبارة عن منح بنية اساسية وتنمية مجتمعية وإقامة 236 ألف مشروع وفرت 322 ألف فرصة عمل منذ إنشاء الصندوق.
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وقالت الدكتورة نيفين رئيس الجهاز، إن دور الجهاز فى دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصناعية، حيث أن الجهاز هو جهاز قومى وطنى مهتم بتعبئة الموارد المالية وتوجيهها لخدمة الهدف وهو توفير حياة كريمة للمواطنين، واستيعاب فرص العمل وزيادة الدخل والإنتاج المحلى من خلال إقامة وإتاحة المشروعات.
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