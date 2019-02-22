انت الان تتابع 50 سيارة إسعاف ومستشفى لـ«القمة العربية الأوروبية» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال الدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إنه تم الدفع بأكثر من 50 سيارة إسعاف مجهزة بالرعاية المركزة، وتنفيذ 4 عيادات ميدانية بها كل التخصصات الطبية، وكذا إقامة مستشفى مجهز على أعلى مستوى داخل قاعة للمؤتمرات الكبرى، لتوفير الرعاية الطبية الشاملة خلال فترة انعقاد مؤتمر القمة العربية الأوروبية، المقرر انطلاقه على مدى يومي 24 و25 من فبراير الجاري بمدينة شرم الشيخ، مشيرا إلى أنه تم توفير 4 سيارات مجهزة عناية فائقة و6 سيارات تدخل طبي أمام قاعة المؤتمرات الكبرى بالإضافة إلى عيادة ميدانية تشمل وحدة رعاية مركزة متكاملة داخل القاعة.
وأوضح "أبو هاشم"، أنه جرى نشر سيارات الإسعاف على كل المحاور والطرق الرئيسية شاملة المطار ومناطق إقامة الوفود وتمركز سيارات التدخل الطبي السريع في بعض الأماكن ذات الطبيعة الخاصة بالمدينة. وأكد وكيل وزارة الصحة، أنه جرى تشكيل غرفة عمليات بمقر هيئة الإسعاف بشرم الشيخ تعمل على مدى 24 ساعة لمتابعة تنفيذ
وأوضح "أبو هاشم"، أنه جرى نشر سيارات الإسعاف على كل المحاور والطرق الرئيسية شاملة المطار ومناطق إقامة الوفود وتمركز سيارات التدخل الطبي السريع في بعض الأماكن ذات الطبيعة الخاصة بالمدينة.
وأكد وكيل وزارة الصحة، أنه جرى تشكيل غرفة عمليات بمقر هيئة الإسعاف بشرم الشيخ تعمل على مدى 24 ساعة لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الصحي، كما جرى رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات إلى الدرجة القصوى والتنسيق بينها وبين وزارة الصحة والتأكيد على توافر الأطقم الطبية من أطباء وفنيين وتمريض بأقسام الطوارئ بالمستشفيات، كما جرى دعم المستشفيات بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات وتوفير كميات من أكياس الدم ومشتقاته من الفصائل المختلفة.
وتابع: "تم وقف إجازات العاملين بالمستشفيات خلال فترة المؤتمر خاصة الأقسام الحرجة الطوارئ والرعايات المركزة والحروق والسموم".
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