شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات الدورة الرابعة لأنشطة جامعة الطفل ببنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت فعاليات الدورة الرابعة لأنشطة جامعة الطفل بجامعة بنها، التى تقام برعاية الدكتور حسين المغربى، القائم بأعمال رئيس الجامعة.

وفى كلمته خلال الافتتاح أكد الدكتور هشام البطش، المشرف على تخطيط البرامج وشؤون الوحدات ذات الطابع الخاص بقطاع خدمة المجتمع بالجامعة، أن جامعة الطفل هي مبادرة أطفال وعلماء لمستقبل أفضل، مشيرا إلى أن جامعة بنها تولى اهتماما كبيرا بالطلاب المبدعين والمخترعين ومن هذا المنطلق تم إنشاء مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة.

وأضاف «البطش» أن جامعة بنها وأساتذتها تعمل على توفير بيئة علمية مناسبة للأطفال الملتحقين بجامعة الطفل ومساعداتهم وتنمية مهاراتهم وتقديم الدعم في برامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، فضلا عن اكتشاف المبتكرين والمخترعين من الأطفال.

من جانبه، قال الدكتور إبراهيم السيد، المنسق العام لجامعة الطفل ببنها، إن فعاليات الدورة الرابعة تنطلق بكليات الجامعة المختلفة، مضيفا أنه تم تخصيص أيام السبت من كل أسبوع لإطلاق الفعاليات وفقا لنوع النشاط الذي يتم تنفيذه حيث يتم تنظيم دورات تدريبية للأطفال داخل الكليات في البرامج والأنشطة المختلفة.

من ناحية أخرى، شهد الحفل تكريم الطلاب المتميزين وتقديم عروض فنية ورياضية، كما تم عرض لأهم إبداعات واختراعات الطلاب.