شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار النائبة ماريان عازر عضوة بالمجلس الاستشاري الدولي لـ«فيسبوك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختار المجلس الاستشاري الدولي لشركة فيسبوك العالمية، النائبة الدكتورة ماريان أمير عازر، لتكون عضوة بالمجلس.

ويتكون المجلس من شخصيات مرموقة على مستوي العالم من مختلف الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وانجلترا وسنغافورة والمكسيك وجنوب أفريقيا منها أحد الحاصلين على جائزة نوبل ومؤسسي ورؤساء شركات عالمية.

وتكون هذا المجلس من أجل برنامج فيسبوك Facebook Community Leadership Program FCLP، المعني بتمكين قادة المجتمع باستخدام التكنولوجيا لخدمة مجتمعاتهم المحلية بطرق جديدة مبتكرة. وتوفر هذه المبادرة العالمية لأكثر من 100 مشارك من جميع أنحاء العالم الدعم والأدوات والتمويل لتؤهلهم لقيادة مجتمعاتهم بشكل أفضل.

ويحتوي برنامج Facebook Community Leadership على ثلاثة عناصر رئيسية: المناهج التعليمية والتمويل والدعم. وبالنسبة للمناهج التعليمية: المناهج التعليمية فهي مصممة حول تنمية المهارات القيادية، والمشاركة المجتمعية الاستراتيجية، والمهارات التقنية. ومن جهة التمويل فسيحصل كل مشارك على دعم مالي لأنشطته في بناء المجتمع بدون اتصال بالإنترنت. أما شبكة الدعم فهي تمكن للمشاركين مقابلة خبراء بناء المجتمع، وغيرهم من المشاركين في FCLP. يتم دعمهم من قبل محترفي Facebook وإجراء اتصالات مع الخبراء المحليين والمنظمات وقادة الفكر.

يشار إلى أن الدكتورة ماريان امير عازر عضو مجلس النواب حاصلة على الدكتوراه في هندسة الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات، أستاذ مساعد في كلية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجامعة النيل، وأستاذ مساعد ومدير مركز المعلومات بالمعهد القومي، ورئيس مجلس ادارة مؤسسة ايساكا الأمريكية بمصر المعنية بتأمين المعلومات. وهي أيضا رئيس لجنة الشباب والمرأة في البرلمان الدولي للتسامح والسلام.