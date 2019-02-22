شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان: الوضع أصبح حرجًا ويستوجب التدخل السريع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الأميرة دينا مرعد، رئيس الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان، إن جهود مكافحة السرطان في العالم العربي «مشتتة»، وغير منظمة وبالتالي لا تؤتي نتائج سريعة، واصفة الوضع الحالي فيما يتعلق بانتشار المرض بـ«الحرج» ولابد من التحرك سريعا ووضع خطط لمحاصرة المرض ومنع انتشاره بالمنطقة العربية.

وشددت رئيس الاتحاد الدولي، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، على هامش مشاركتها في المؤتمر الدولي العاشر لعلاج الأورام بمحافظة الأقصر، على أن محاربة السرطان يجب أن يكون على رأس أولويات الاجهزة الحكومية، حتى يكون لها دور في تحريك المجتمع لكبح جماح هذا المرض اللعين، ودعت الأطباء المصريين والعرب إلى المشاركة في عضوية الاتحاد الدولي خاصة وأن عضوية الدول العربية هي الأقل في الاتحاد، كما وجهت الدعوة للأطباء العرب للمشاركة في المؤتمر الدولي التابع للاتحاد والدي سيعقد في مسقط دولة عربية عام 2020، حيث سيشارك فيه 3500 خبير أجنبي وعربي في علاج الأورام، مما يعد فرصه للتوعية والتدريب على احدث اساليب وطرق العلاج في العالم من خلال تبادل الخبرات.

وأعربت رئيس الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان عن سعادتها بزيارتها الأولى لمصر بما شاهدته من معالم أثرية وسياحية عظيمة، وما تكنه الشعوب العربية للشعب المصري من مشاعر ود وأخوة، كما أشادت الأميرة دينا مرعد بحجم الحشد الطبى المشارك في المؤتمر الدولي العاشر لعلاج الأورام، وما يضمه من أسماء لامعة في ذلك التخصص وهو ما يؤكد على دور البحث العلمى في تطوير الأدوات المستخدمة في مواجهة السرطان بكافة أشكاله وهو الخطر الداهم الذي يواجه المجتمع العربى، ويهدد صحة مواطنيه، مؤكدة إلى أن المواجهة الحاسمة لمرض السرطان في الأردن نجحت بالفعل مؤخراً في انخفاض نسبة الوفيات ومحاصرة خطر الإصابة.

وأشارت الأميرة دينا مرعد إلى أن الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان، يعد أكبر منظمة دولية مكرّسة حصرياً للتخفيف من العبء الدولي لمرض السرطان، والترويج لعدالة أكبر، وإدراج قضية السرطان على أجندات الصحة والتنمية على مستوى العالم، ويضم الاتحاد أكثر من 1100 منظمة من 164 دولة.

وتم انتخاب الأميرة دينا للاتحاد الدولي لمكافحة السرطان UICC لتتولّى منصب رئيسة الاتحاد للفترة من عام 2018 حتى عام 2020، وبهذا تكون سمو الأميرة دينا مرعد أول عربية، وأول شخصية لا تعمل بمجال الطب ،تترأس مثل هذه المنظمة المرموقة والمؤثرة.

وقد تولت الأميرة دينا مرعب، بناء وقيادة مؤسسة الحسين للسرطان في الفترة من 2016- 2002، وقد تم انتخابها لجهودها المشهود لها في الكفاح ضد مرض السرطان على المستويين المحلي والدولي، حيث أسست سموها وطوّرت جميع مهام مؤسسة الحسين للسرطان وقادت أعمالها كمدير عام من عام 2002 وحتى حزيران 2016. وبقيادتها، جمعت المؤسسة تبرعات مذهلة بلغت قيمتها 360 مليون دولار على مدى 15 عاماً، ليمثّل ذلك أكبر مصدر تمويل ذو قاعدة مجتمعية ضد السرطان في الأردن، وبذلك نجحت في تحويل هذه المؤسسة غير الربحية إلى معلم معروف دولياً ونموذج قيادي لا على مستوى الأردن فحسب، إنما على مستوى الحِراك العالمي لجميع المتأثرين بمرض السرطان.