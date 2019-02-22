بـ110 تذاكر.. سقوط عصابة لترويج الهيروين في الحوامدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم الجمعة، من ضبط 3 اطلين لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة بمركز الحوامدية جنوب المحافظة.

تحريات العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، أكدت أن 3 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في ترويج مسحوق الهيروين على عملائهم، وأنهم يتخذون محيط المعهد الديني وكرا لتجارتهم الآثمة.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، أعد الرائد محمد أبو القاسم رئيس المباحث عدة أكمنة أسفرت إحداها عن ضبط المتهمين بحوزتهم 110 تذاكر هيروين وهواتف محمولة ومبلغ مالي.

أمام العميد عادل أبو سريع، مأمور قسم الحوامدية، أقر المتهمون بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ حيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائهم.

تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق.