وزير النقل يتفقد محطة عدلي منصور بالمرحلة الرابعة لمترو الأنفاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد نجيب:

أجرى الدكتور هشام عرفات وزير النقل، جولة مفاجئة للعاملين بمحطة عدلي منصور بالجزء الثاني من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو "4B".

وتفقد الوزير، المشروع والتقى العاملين، وأكد لهم ضرورة العمل على مدار الساعة للانتهاء من المشروع وفقًا للموعد المحدد خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لتعظيم دور النقل الجماعي لتحقيق السيولة المرورية داخل القاهرة الكبرى.

وأكد "عرفات"، استمرار جولاته المفاجئة لمتابعة مشروعات مترو الأنفاق، وكذا استمرار فريق متابعة المشروعات بوزارة النقل في عمل جولات مفاجئة، وإعداد تقارير دورية عن معدلات التنفيذ.

يذكر أن الجزء الثاني من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو يبلغ طوله 7.5 كم، ويشمل محطات: "النزهة، وهشام بركات، وقباء، وعمر بن الخطاب، والهايكستب، وعدلي منصور"، ويشمل أيضًا الورشة الرئيسية، للخط الثالث، والتي تبلغ مساحتها 65 فدانا، وتُعد أكبر ورشة في إفريقيا.

ومن المقرر تشغيل محطتي (النزهة وهشام بركات) من 4B بداية عام 2020، على أن يتم تشغيل محطات (قباء وعمر بن الخطاب والهايكستب وعدلي منصور) من المرحلة ذاتها في أبريل 2020.