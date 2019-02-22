لأول مرة.. مدير "حديقة الحيوان": افتتاح "بيت الدولفين" قبل نهاية 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أكد الدكتور رشاد رحيم، مدير عام حديقة الحيوان بالجيزة التابعة لوزارة الزراعة، بدء تنفيذ خطة إنشاء بيت لـ "الدولفين" في حديقة الحيوان لأول مرة في تاريخها على أن يتم افتتاح المشروع قبل نهاية العام الجاري.

وقال رحيم - في تصريحات لمصراوي-، إنه من المقرر تخصيص بيت الدولفين بجوار مركز الإكثار والزواحف، على أن يتم فتح باب المزاد للراغبين في المشاركة في إقامة المشروع بالتعاون مع إدارة الحديقة خلال 15 يومًا على أن تكون القيمة الإيجارية المبدئية 25 ألف جنيهًا شهريًا.

وأضاف رحيم، أن ذلك يأتي ضمن خطة تطوير وتجديد حديقة الحيوان والحدائق العامة بعددٍ من المحافظات، مضيفًا أنه جرى الحصول على موافقة هيئة الآثار على الرسومات الخاصة بالمشروع بعد اشتراطها عدم تغيير معالم المكان من خلال الاعتماد على قوائم متحركة وليس مبانٍ ثابتة.

ولفت مدير عام حديقة حيوانات الجيزة، إلى أن مشروع بيت الدولفين كان معدًا أن يكون بحديقة الأسماك، ولكن وبعد الدراسة تغير مقر النشاط إلى حديقة الحيوان.

وأشار إلى أن "المستثمر سوف يكون المسئول عن المدربين والرعاية الطبية، شريطة أن يكون ملتزم بالمعايير الدولية، من حيث: نوعية التعامل مع الحيوان وتوفير أجواءٍ مناسبة حتى لا تتعرض الحديقة لأية مشكلات مستقبلية مع المنظمات الدولية."

وتابع أن مميزات وجود "الدولفين" في الحديقة لا تعد ولا تحصى، نظرًا لأنه سوف يضاعف أعداد الزوار، فضلًا عن زيادة خبرة أطباء الحديقة.