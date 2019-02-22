ضبط شخصين حاولا تهريب 200 كيلو بانجو عبر قناة السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط شخصين بالإسماعيلية لاتجارهما في المواد المخدرة وبحوزتهما 200 كيلو جرام لمخدر البانجو.

وكانت قد رصدت الإدارة عنصرين من العناصر الإجرامية اعتزما تهريب شحنة كبيرة من مخدر البانجو مخبأة داخل مخازن سرية بالصندوق الخلفي لسيارة نقل من شرق المجرى الملاحي لقناة السويس إلى الغرب عبر معدية القنطرة شرق دائرة قسم شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية، وبالفحص تبين أن المتهمان هما "تيسير.ح"، عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية، محكوم عليه بالحبس سنة في قضية قتل خطأ، "باسم.إ"، عاطل ومقيم بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية محكوم عليه بالحبس سنة في قضية مباني.

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وعقب تقنين الإجراءات واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية وبمشاركة قوات الأمن المركزي تم استهداف المتهمين، وأمكن ضبط الثاني بالسيارة الملاكي رقم "أ ق ط 634" لمراقبة الطريق للسيارة النقل رقم "ط ص ج 8256، قيادة الأول" والمخبأ بها المواد المخدرة بالقرب من معدية القنطرة شرق دائرة مركز القنطرة شرق.

بتفتيشها عُثر بالصندوق الخلفي للسيارة النقل على مخزن سري عبارة عن ستة قنوات بطول امتداد السيارة بداخلهم "67 لفافة كبيرة الحجم لمخدر البانجو وزنت مائتان كيلو جرام، مبلغ مالي عدد 2 هاتف محمول".

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار مشاركةً فيما بينهما وملكيتهما للمبلغ المالي والهاتفين للاتصال بعملائهما واستخدامهما للسيارتين في النقل والتهريب من شرق القناة إلى غربها.