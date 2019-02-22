هاربة من المؤبد و3 آخرين وراء استدراج شخص وسرقته بالإكراه بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا، تم ضبط 4 أشخاص بينهم سيدة هاربة محكوم عليها بالسجن المؤبد، لقيامهم بسرقة أحد الأشخاص بالإكراه وإجباره على التوقيع على إيصال أمانة بقنا.

تلقى قسم شرطة قنا، بلاغًا من "رمضان.م"، عامل، مقيم بدائرة مركز دراو بمديرية أمن أسوان، بقيام شخص يدعى "عمرو"، باستدراجه لإحدى الشقق بدائرة مركز شرطة قنا بدعوى مساعدته في إنهاء إجراءات سفره إلى إحدى الدول العربية، وقيامه وآخرين بتهديده بسلاح أبيض وإيثاقه والاستيلاء منه على "1250 جنيه، هاتفه المحمول"، وإجباره على الاتصال بشقيقه وتحويل مبلغ 5 آلاف جنيه بحوالة بريدية.

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بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا، تم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة وهم كلٍ من، "سعيد.ع"، نجل الأول "ك"، "نوال.ع"، "رشا.ك" 31، محكوم عليها بالسجن المؤبد في جناية "قتل عمد" بمركز شرطة بنى سويف وكذا قضيتي "إتلاف، تبديد"، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة بني سويف.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقرر الأول بسابقة تعرفه على المجني عليه، حال استقلالهما أحد القطارات القادمة من القاهرة في اتجاه أسوان، وأوهمه بقدرته على مساعدته في تسهيل سفره إلى إحدى الدول العربية، وفي سبيل تنفيذ مخططه قام بالاستعانة بباقي المتهمين واستدارجه للشقة الخاصة بالرابعة وهددوه باستخدام سلاح أبيض "سكين" واستولوا على متعلقاته، وأرشدوا عن الهاتف المحمول والمبلغ المالي والأداة المستخدمة وإيصال تحويل للمبلغ المالي من شقيق المجني عليه إلى المتهمة الرابعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وجاري العرض على النيابة.