مصر | "على كتفها طفل ونازلة بحبل من بلكونة بالرابع".. التحقيق مع خادمة بالنزهة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "على كتفها طفل ونازلة بحبل من بلكونة بالرابع".. التحقيق مع خادمة بالنزهة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر نيابة النزهة برئاسة أحمد يوسف التحقيق في واقعة محاولة خادمة النزول من "بلكونة" شقة بالطابق الرابع من خلال التسلق بـ"ملايات".

وتلقت شرطة النجدة بلاغا من الأهالي أفادوا فيه بمشاهدتهم سيدة، تحاول النزول من "بلكونة" شقة بالطابق الرابع بمنطقة النزهة، عن طريق التسلق بـ"ملايات" مما عرض حياتها للخطر.

وانتقلت رجال الحماية المدنية لمكان الواقعة، وتمكنت من إنقاذ السيدة والهبوط بها إلى الطابق الأول، وتبين من التحريات والتحقيقات أن السيدة تعمل خادمة، وبرفقتها طفل ولم يتم معرفة عما إذا كان ابنها أم ابن أصحاب الشقة، وصنعت لنفسها حبلا من "الملايات" وحاولت التسلق والهبوط من" بلكونة الشقة".

وتم التحفظ عليها وإحالتها لنيابة النزهة لمباشرة التحقيق معها، والوقوف على أسباب نزولها بهذه الطريقة ما يعرض حياتها وحياة الطفل للخطر.