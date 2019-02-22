مصر | "على كتفها طفل ونازلة بحبل من بلكونة بالرابع".. التحقيق مع خادمة بالنزهة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "على كتفها طفل ونازلة بحبل من بلكونة بالرابع".. التحقيق مع خادمة بالنزهة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تباشر نيابة النزهة برئاسة أحمد يوسف التحقيق في واقعة محاولة خادمة النزول من "بلكونة" شقة بالطابق الرابع من خلال التسلق بـ"ملايات".
وتلقت شرطة النجدة بلاغا من الأهالي أفادوا فيه بمشاهدتهم سيدة، تحاول النزول من "بلكونة" شقة بالطابق الرابع بمنطقة النزهة، عن طريق التسلق بـ"ملايات" مما عرض حياتها للخطر.
وانتقلت رجال الحماية المدنية لمكان الواقعة، وتمكنت من إنقاذ السيدة والهبوط بها إلى الطابق الأول، وتبين من التحريات والتحقيقات أن السيدة تعمل خادمة، وبرفقتها طفل ولم يتم معرفة عما إذا كان ابنها أم ابن أصحاب الشقة، وصنعت لنفسها حبلا من "الملايات" وحاولت التسلق والهبوط من" بلكونة الشقة".
وتم التحفظ عليها وإحالتها لنيابة النزهة لمباشرة التحقيق معها، والوقوف على أسباب نزولها بهذه الطريقة ما يعرض حياتها وحياة الطفل للخطر.
حكاية امرأة.. دخل زوجها السجن فحملت سفاحا من ابن عمه وخانته مع آخر
أمرت النيابة العامة بحبس ربة منزل وعاملين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بزنا المحارم، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
وكشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل واقعة اتهام شخص لزوجته بالزنا وحملها سفاحا من ابن عمه وشخص آخر بمركز البدرشين، وتبين حمل الزوجة سفاحا وولادتها طفل أثناء قضاء زوجها عقوبة بالسجن 5 سنوات، في قضية مخدرات.
وكان تلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا من العميد عبد الرحمن أبو ضيف رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين، من شخص، في العقد الرابع من عمره، سبق الحكم عليه بالسجن 5 سنوات في قضية حيازة مواد مخدرة، يتهم زوجته في أواخر العقد الثاني من عمرها، بالحمل سفاحا من ابن عمه وشخص آخر، أثناء تنفيذه عقوبة الحبس.
وتوصلت تحريات العقيد علي عبدالكريم مفتش مباحث جنوب الجيزة، لصحة البلاغ الوارد، وحملها سفاحا ووضعها طفلا قبل عده أشهر، وبإعداد عدة أكمنة تمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم عمرو البطران وكيل فرقة جنوب الجيزة، من القبض عليهم وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.