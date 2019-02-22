مصر | "المرور" تناشد السائقين الالتزام بالتحويلات المرورية بشارع جامعة الدول العربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المرور" تناشد السائقين الالتزام بالتحويلات المرورية بشارع جامعة الدول العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناشدت اﻹدارة العامة لمرور الجيزة، بالتزام السائقين وقائدي السيارات بالتحويلات المرورية التي وضعتها اﻹدارة اثناء القيام بأعمال إنشاء محطة مترو جامعة الدول العربية وسط انتشار الخدمات المرورية بالطرق المؤدية لموقع المحطة بشارع جامعة الدول ومتابعة غرف العمليات لحركة السيارات أثناء إجراء اﻷعمال.

وحددت إدارة المرور التحويلات للقادم من شارع السودان وكوبري ناهيا ومتجه لميدان النصر والاتجاه القادم من شارع السودان الدخول يساراً بإتجاه الجزيرة الوسطى بشارع جامعة الدول العربية بعد فتحة دوران ما بعد شارع شهاب مما يقرب من (50 متر)

كما سيتم استكمال السير في الاتجاه المقابل (للقادم من ميدان النصر باتجاه شارع السودان) وذلك بعد تحويل هذا الإتجاه إلى إتجاهين وفصل الاتجاهين وذلك بداية من منطقة التحويلة من تقاطع شارع محيي الدين أبوالعز مع شارع جامعة الدول العربية حتى فتحة دوران البرج الإداري ثم العودة مرة أخرى للطريق الأصلي من فتحة دوران البرج الإداري باتجاه ميدان النصر.

وسيكون القادم من إتجاه النصر إتجاه شارع شهاب وشارع السودان، والسير بنفس الاتجاه ودخول منطقة التحويلة وصولاً لشارع شهاب يميناً أو استكمال لشارع السودان بنفس الاتجاه كما يتجه القادم من شارع محيي الدين أبوالعز باتجاه ميدان النصر ويتم الدخول يميناً (اتجاه إجباري) في الطريق البطيء بشارع جامعة الدول العربية المتجه إلى ميدان النصر وذلك بالسير في حارة مرورية منفصلة.