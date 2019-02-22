مصر | "مارس الجنس مع النساء بحجة علاجهن".. ضبط الدجال نجل "الجدة عزيزة" بإمبابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مارس الجنس مع النساء بحجة علاجهن".. ضبط الدجال نجل "الجدة عزيزة" بإمبابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من القبض على نجل "الجدة عزيزة"، لاتهامه بممارسة أعمال الدجل والشعوذة، والجنس مع النساء بحجة علاجهن.

وكشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة، عن تفاصيل جديدة حول واقعة قتل "الجدة عزيزة" بمنطقة إمبابة، وتبين أن نجل المجني عليها السبب في ارتكاب الجريمة، وأنه كان يمارس أعمال الدجل والشعوذة، واستغل النساء في ممارسة الجنس معهن، بحجة علاجهن.

وأضافت التحقيقات، أن إحدى السيدات ضحاياه شعرت بحالة إعياء، إثر ممارستها الجنس معه، وبتوجهها لدكتورة لتوقيع الكشف الطبي عليها، تبين أنها قامت بتركيب " لولب" في وقت سابق، وبسؤال زوج الضحية لـ"الدكتورة" عن سبب إعيائها، أجابت له: "أسأل نفسك".

وأوضحت التحقيقات، أن زوج السيدة واجهها بما تعرضت له من حالة إعياء شديدة، ووقتها اعترفت له بممارستها الجنس مع نجل "الجدة عزيزة"، بحجة علاجها، مشيرة إلى أن زوج الضحية أخذ يبحث عن الدجال، بالمنطقة سكنه، لكنه اكتشف هروبه، ما دفعه لقتل والدته، انتقامًا منه.

وكانت نجح رجال مباحث الجيزة في كشف غموض جريمة قتل " الجدة عزيزة"، بشارع الطناني، بمنطقة إمبابة، وتبين أن رجل وسيدة وراء قتلها، انتقامًا من نجلها، بسبب ممارسة نجل المجني عليها أعمال الدجل والشعوذة.

وعثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، على جثة مسنة داخل منزلها، بمنطقة إمبابة، ويكثف رجال مباحث الجيزة جهودهم لكشف ملابسات الواقعة وسرعة ضبط مرتكبيها.

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وورد إخطار للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، بتلقيه بلاغا من الأهالي المقيمين بشارع الطناني، بدائرة القسم، بعثورهم على جثة مسنة داخل منزلها.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ بإشراف العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، وعثر على جثة سيدة مسنة مصابة بجرح ذبحي بالرقبة، وتبين وجود بعثرة بمحتويات الشقة، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة الخاصة بالمحال التجارية المحيطة بمنزل المجني عليها لسهولة التوصل لمرتكب الجريمة، كما تم التحفظ على الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وقال أحد جيران المجني عليها إنها مشهورة " بالجدة عزيزة" وإنها حسنة السمعة، وأصل بلدتها محافظة أسوان، ولديها أبناء يعملون بالخارج، وأنها تقيم بشقة بالطابق الأرضي.

وبتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، لكشف ملابسات الجريمة، توصلت جهود رجال المباحث إلى أن رجل وسيدة وراء ارتكاب الجريمة انتقامًا من نجل المجني عليها لممارسة أعمال الدجل والشعوذة.

وبإعداد قوة أمنية بإشراف اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، تم القبض عليهما وبمواجهتهما أقر بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

