أخبار مصر | "القوى العاملة" تعلن وظائف جديدة برواتب تصل لـ3000 جنيه‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القوى العاملة" تعلن وظائف جديدة برواتب تصل لـ3000 جنيه‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة القوى العاملة، توافر نحو 200 فرصة عمل، وذلك بإحدى شركات الاستثمارات السياحية، براتب يتراوح من 2200 إلى 3 آلاف جنيه، وذلك لمن يتراوح أعمارهم من 18 إلى 35 سنة.

وتتضمن الوظائف المتاحة، 40 باريستا، على أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل فوق المتوسط، ومتوسط، ولديه خبرة سنة، و40 كابتن، على أن يكون لديه خبرة سنة.

كما تتضمن الوظائف، 40 ويتر، و40 طباخ، ذو خبرة سنة، على أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل متوسط، و40 استيوارد، ولا يشترط المؤهل.

وتتميز الوظائف المتاحة، بتوفير تأمين صحي واجتماعي، وسكن للمغتربين.

10 مصريين يحصلون على 1.2 مليون جنيه مستحقاتهم بشركة مقاولات بالسعودية

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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة بالرياض بالمملكة العربية السعودية، تابع مستحقات أربعة مهندسين وستة عمال يعملون في إحدى الشركات العاملة بقطاع المقاولات بالمملكة لمدة عام، حتي حصلوا عليها وبلغت إجمالها 345 ألفًا و450 ريالا سعوديا، أي ما يوازي مليونًا و236 ألفا و615 جنيها مصريا.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة: إن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بمتابعة مشكلة 10 مصريين عاملين بإحدى شركات المقاولات، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وأضاف أن الملحق العمالي بالرياض الدكتور ياسر غازي ظل علي مدار عام كامل يتابع شكوي المصريين للحصول علي مستحقاتهم النظامية حتي حصلوا عليها، وبلغت إجمالها 345 ألفًا و450 ريالا سعوديا، أي ما يوازي مليونًا و236 ألفا و615 جنيها مصريا، فضلا عن استصدار تأشيرة خروج نهائي للعودة إلي أرض الوطن، والتي تعذرت لوجود عدة ملاحظات علي الشركة من جانب مكتب العمل الذي تواصل معه "غازي" حيث أبدي تعاونا تاما لحل مشكلة العمالة المصرية لعودتهم لبلدهم.

وقدم مكتب التمثيل العمالي جزيل شكره وامتنانه لمكتب عمل الرياض علي حل المشكلة، كما قام الملحق العمالى بالتنسيق مع القنصلية المصرية باستصدار وثيقة سفر لأحد المهندسين الأربعة لانتهاء صلاحية جواز سفره.

ومن جانبهم قدم العمال وافر شكرهم لوزارة القوي العاملة ممثلة في مكتب التمثيل العمالي لدعمهم ومساندتهم في حل مشكلتهم التي استمرت لمدة عام.