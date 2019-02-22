أخبار مصر | "المشاط" و"العناي" يصطحبان السفراء الأفارقة في جولة بمعبد أبو سمبل لمشاهدة تعامد الشمس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المشاط" و"العناي" يصطحبان السفراء الأفارقة في جولة بمعبد أبو سمبل لمشاهدة تعامد الشمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اصطحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والدكتور خالد العناني، وزير الآثار، السفراء والدبلوماسيين الأفارقة، في جولة فى معبد أبوسمبل، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والمهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات، واللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، والسيد طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، والسيد ماجد أبو الخير، وكيل اللجنة، والسفير ماهر العدوي، نائب مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، وقام الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بالشرح الآثري للسفراء في أثناء الجولة.

وجاء ذلك في إطار الزيارة التي تنظمها وزارة السياحة لعددا من السفراء الأفارقة بمدينة أبو سمبل، في ضوء الاحتفال بتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبده بأبو سمبل.

وقد قامت وزارة السياحة بتنظيم حفل عشاء للسفراء والدبلوماسين الأفارقة وعائلاتهم على متن إحدى البواخر النيلية فى أبو سمبل، بالتعاون مع وزارة الاتصالات.

ومن جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية تنظيم هذا الحدث تزامنا مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى عام 2019، واستضافتها لكأس الأمم الإفريقية يونيو المقبل، وإعلان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى أسوان عاصمة الشباب الأفريقي.

وقدمت الوزيرة الشكر لوزارات الآثار والثقافة على تعاونهم مع وزارة السياحة لانجاح الحدث.

Advertisements

وأشارت الوزيرة إلى اهتمام وحرص الوزارة على الاستفادة من مثل هذه الأحداث والفعاليات المختلفة للترويح لمصر سياحيا وهو ما يتضمنه محور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة.

وأشاد الدكتور خالد العناني وزير الآثار بالاحتفالية والتي تتميز بتضافر جهود كل من وزارات الآثار والسياحة والثقافة لتنظيم هذه الاحتفالية للسفراء الأفارقة خاصة وأن الرئيس أعلن أن مدينة أسوان عاصمة الشباب الأفريقي والتي تأتي في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي للدورة الحالية2019 واستضافتها لبطولة كأس الامم الافريقية.

وقالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة أنها ترى أز هذه تعد بداية قوية لرئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، مشيرة الى تزامن تعامد الشمس مع العديد من الفعاليات الفنية والثقافية في محافظة أسوان، مؤكدة أن هذه الاحتفالية أظهرت بشكل مبهر تكاتف الوزارات ومؤسسات الدولة لانجاح الحدث.

وألقى سفير الكاميرون عميد السفراء الأفارقة كلمة قدم فيها الشكر لوزارة السياحة على استضافته وزملائه من السفراء، مشيرا الى أهمية الدور الذي تلعبه مصر برئاستها للاتحاد الأفريقي من حيث جمع الأخوة الافارقة للتعاون والتكامل ، وقال "نحن هنا مع اخواتنا من السادة الوزراء من الحكومة المصرية، نشعر لأول مرة اننا كيان واحد" وهذا ما يتبناه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وأكد على سعادته والسفراء لحضور الاحتفالية التي نظمتها وزارة السياحة وقال أنه يعتبر هذه المرة هي الأولى التي يتم فيها إشراك السفراء الأفارقة في حدث كبير مثل هذا ، متمنيا أن تكون هذه بداية جديدة لعهد أفريقي مصري فيه تناغم وتكامل يعبر عن النسيج الأفريقي الواحد.

كما قام أعضاء الوفد بالمشاركة فى حضور مهرجان فلكلورى نظمته وزارة الثقافة شارك فيه ٢٠ فرقة فنية بعدد من الدول العربية والافريقية والاسيوية فى مقدمتهم مصر والصين والاردن والسودان ومورشيوس لبنان وفلسطين ، ثم شاهدوا عرضا للصوت والضوء أمام المعبد.

جدير بالذكر الوفد يضم ٢٢ من السفراء والدبلوماسيين الأفارقة وعائلاتهم أبرزهم سفراء الكاميرون الذى يعد عميد السفراء الأفارقة، وغانا وغينيا ومالى وكوت ديفوار، وغيرهم من سفراء الدول الإفريقية.