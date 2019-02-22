أخبار مصر | "القوى العاملة": تدريب المرأة الإسماعيلية على مهنتي الحياكة والتفصيل‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القوى العاملة": تدريب المرأة الإسماعيلية على مهنتي الحياكة والتفصيل‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلف محمد سعفان وزير القوى العاملة، مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، بحث سبل التعاون مع المجلس القومي للمرأة خاصة في مجال تدريب المرأة الإسماعيلية على المهن المختلفة والمتاحة بمركز التدريب التابع للمديرية بمدينة المستقبل، وذلك في إطار اطلاق الوزارة 2019 عاما للتدريب المهني لإحداث الربط المتواكب مع التشغيل.

وعقد ياسر سعيد مدير المديرية اجتماعا في هذا الإطار مع الدكتورة ماجدة النويشي رئيس المجلس القومي للمرأة، حيث تم استعراض امكانيات المركز والجهود الحثيثة التي تبذلها المديرية لتدريب الشباب والفتيات على أحدث المهن المطلوبة في سوق العمل سواء الداخلي والخارجي وتوفير فرص العمل لخريجي الدورات التدريبية فضلا عن مساعدة الشباب في دراسات الجدوى للحصول على التمويل اللازم لبدء مشروع صغير.

كما تم بحث توقيع بروتوكول للتعاون بين المديرية والمجلس القومي للمرأة بهدف تدريب الفتيات من المراكز والقرى التابعة للمحافظة على مهن الحياكة والتفصيل، على أن يتم متابعتهم بعد التدريب من خلال المجلس القومي للمرأة لتوجيههم إلى المنتجات المطلوبة في هذا المجال ومساعدتهم في عملية التسويق .

وقد أشادت "النويشي" بالجهود التي تبذلها وزارة القوى العاملة بقيادة الوزير محمد سعفان في دعم المرأة من خلال إنشاء إدارة بديوان الوزارة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.