أخبار مصر | "سعفان" يزور السعودية لأداء مناسك العمرة‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سعفان" يزور السعودية لأداء مناسك العمرة‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل وزير القوى العاملة، محمد سعفان، إلى المملكة العربية السعودية، في زيارة خاصة لأداء مناسك العمرة، حيث كان في استقباله بمطار المدينة المنورة الجديد، مندوب من الخارجية السعودية، والمستشار العمالي بالقنصلية المصرية بجدة عثمان رمضان، وممثل عن أعضاء الجالية المصرية بالمملكة.

3 مصريين يحصلون على 150 ألف جنيه مستحقاتهم عن فترة عملهم بالسعودية

وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية نجح فى تسوية الخلافات العمالية مع إحدى مؤسسات التجارة والتوزيع لصرف مستحقات 3 مصريين متأخرة ، بلغت إجمالها 32 ألفا و600 ريال سعودي، أى ما يوازي 150 ألف جنيه مصري تقريبا.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة : إن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مشكلة كل من المواطن "ع.ح.ك" مندوب مبيعات وتبلغ مستحقاته 12 ألف ريال سعودي، و"ا .س .ع" مندوب مبيعات ومستحقاته 11 ألفا و600 ريال ، و"ر .ع .ح" عامل ومستحقاته 9 ألاف ريال، لدي الكفيل"م .غ" ، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وأضاف أن المستشار العمالى بجدة عثمان رمضان قام بالتواصل الفوري مع صاحب العمل لإنهاء المشكلة وديا، وحضر للمكتب وأبدي استعداده لصرف المستحقات بشرط استمرار المواطنين في العمل لمدة شهرين لإيجاد البديل، وبالفعل تم الاتفاق وديا بين المواطنين وصاحب العمل علي ذلك.

وأشار إلي أنه بعد انقضاء الشهرين استلام المواطنين الثلاثة مستحقاتهم التي تجاوزت ما قيمته 150 ألف جنيه مصري ، فضلا عن تأشيرة الخروج النهائي وتذكرة المغادرة.