أخبار مصر | "سعفان" يزور السعودية لأداء مناسك العمرة‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سعفان" يزور السعودية لأداء مناسك العمرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وصل وزير القوى العاملة، محمد سعفان، إلى المملكة العربية السعودية، في زيارة خاصة لأداء مناسك العمرة، حيث كان في استقباله بمطار المدينة المنورة الجديد، مندوب من الخارجية السعودية، والمستشار العمالي بالقنصلية المصرية بجدة عثمان رمضان، وممثل عن أعضاء الجالية المصرية بالمملكة.
3 مصريين يحصلون على 150 ألف جنيه مستحقاتهم عن فترة عملهم بالسعودية
وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية نجح فى تسوية الخلافات العمالية مع إحدى مؤسسات التجارة والتوزيع لصرف مستحقات 3 مصريين متأخرة ، بلغت إجمالها 32 ألفا و600 ريال سعودي، أى ما يوازي 150 ألف جنيه مصري تقريبا.
وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة : إن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مشكلة كل من المواطن "ع.ح.ك" مندوب مبيعات وتبلغ مستحقاته 12 ألف ريال سعودي، و"ا .س .ع" مندوب مبيعات ومستحقاته 11 ألفا و600 ريال ، و"ر .ع .ح" عامل ومستحقاته 9 ألاف ريال، لدي الكفيل"م .غ" ، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.
وأضاف أن المستشار العمالى بجدة عثمان رمضان قام بالتواصل الفوري مع صاحب العمل لإنهاء المشكلة وديا، وحضر للمكتب وأبدي استعداده لصرف المستحقات بشرط استمرار المواطنين في العمل لمدة شهرين لإيجاد البديل، وبالفعل تم الاتفاق وديا بين المواطنين وصاحب العمل علي ذلك.
وأشار إلي أنه بعد انقضاء الشهرين استلام المواطنين الثلاثة مستحقاتهم التي تجاوزت ما قيمته 150 ألف جنيه مصري ، فضلا عن تأشيرة الخروج النهائي وتذكرة المغادرة.
10 مصريين يحصلون على 1.2 مليون جنيه مستحقاتهم بشركة مقاولات بالسعودية
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة بالرياض بالمملكة العربية السعودية، تابع مستحقات أربعة مهندسين وستة عمال يعملون في إحدى الشركات العاملة بقطاع المقاولات بالمملكة لمدة عام، حتي حصلوا عليها وبلغت إجمالها 345 ألفًا و450 ريالا سعوديا، أي ما يوازي مليونًا و236 ألفا و615 جنيها مصريا.
وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة: إن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بمتابعة مشكلة 10 مصريين عاملين بإحدى شركات المقاولات، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.
وأضاف أن الملحق العمالي بالرياض الدكتور ياسر غازي ظل علي مدار عام كامل يتابع شكوي المصريين للحصول علي مستحقاتهم النظامية حتي حصلوا عليها، وبلغت إجمالها 345 ألفًا و450 ريالا سعوديا، أي ما يوازي مليونًا و236 ألفا و615 جنيها مصريا، فضلا عن استصدار تأشيرة خروج نهائي للعودة إلي أرض الوطن، والتي تعذرت لوجود عدة ملاحظات علي الشركة من جانب مكتب العمل الذي تواصل معه "غازي" حيث أبدي تعاونا تاما لحل مشكلة العمالة المصرية لعودتهم لبلدهم.
وقدم مكتب التمثيل العمالي جزيل شكره وامتنانه لمكتب عمل الرياض علي حل المشكلة، كما قام الملحق العمالى بالتنسيق مع القنصلية المصرية باستصدار وثيقة سفر لأحد المهندسين الأربعة لانتهاء صلاحية جواز سفره.
ومن جانبهم قدم العمال وافر شكرهم لوزارة القوي العاملة ممثلة في مكتب التمثيل العمالي لدعمهم ومساندتهم في حل مشكلتهم التي استمرت لمدة عام.