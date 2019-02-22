أخبار مصر | "القوى العاملة" تنجح في حل خلاف عائلي بين مصريين بميلانو وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القوى العاملة" تنجح في حل خلاف عائلي بين مصريين بميلانو وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلف محمد سعفان وزير القوى العاملة، مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو في إيطاليا، بحل شكوى مصريين اختلفا على نزاع مالي وعائلي، والتفاوض معهما وديا، حتى لا تتطور الخلافات إلى بلاغات في الشرطة، حرصا على العلاقة بين أبناء الوطن.

وكان الوزير قد سبق وكلف مكتب التمثيل العمالي بأثينا باليونان بمثل هذه الواقعة منذ أقل من أسبوعين .

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إن المستشار العمالي بميلانو عزت عمران، قام على الفور بالتدخل لحل النزاع المالي والعائلي بين المواطن "هيثم.ح.ش" من محافظة القليوبية، وبين نسيبه بعد أن وقع الأول على وصل أمانة لصالح نسيبه على بياض، وتم تقريب وجهات النظر وحل الخلاف بصورة ودية وتم تسليم وصل الأمانة لوالدة.

وناشد مكتب التمثيل العمالي العمالة المصرية بعدم التوقيع على وصولات أمانة أو شيكات تحت أي ضغوط لأن ذلك يؤثر بالسلب على موقف العامل التفاوضي عند حدوث خلاف أو نزاع.

ووجه الطرفان الشكر والتقدير لوزير القوي العاملة ممثلا في مكتب التمثيل العمالي، والسفير إيهاب أبو سريع القنصل العام بميلانو على ما قاما به من جهود لحل الخلاف وديا.