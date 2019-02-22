أخبار مصر | "القوى العاملة" تنجح في حل خلاف عائلي بين مصريين بميلانو وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القوى العاملة" تنجح في حل خلاف عائلي بين مصريين بميلانو وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كلف محمد سعفان وزير القوى العاملة، مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو في إيطاليا، بحل شكوى مصريين اختلفا على نزاع مالي وعائلي، والتفاوض معهما وديا، حتى لا تتطور الخلافات إلى بلاغات في الشرطة، حرصا على العلاقة بين أبناء الوطن.
وكان الوزير قد سبق وكلف مكتب التمثيل العمالي بأثينا باليونان بمثل هذه الواقعة منذ أقل من أسبوعين .
وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إن المستشار العمالي بميلانو عزت عمران، قام على الفور بالتدخل لحل النزاع المالي والعائلي بين المواطن "هيثم.ح.ش" من محافظة القليوبية، وبين نسيبه بعد أن وقع الأول على وصل أمانة لصالح نسيبه على بياض، وتم تقريب وجهات النظر وحل الخلاف بصورة ودية وتم تسليم وصل الأمانة لوالدة.
وناشد مكتب التمثيل العمالي العمالة المصرية بعدم التوقيع على وصولات أمانة أو شيكات تحت أي ضغوط لأن ذلك يؤثر بالسلب على موقف العامل التفاوضي عند حدوث خلاف أو نزاع.
ووجه الطرفان الشكر والتقدير لوزير القوي العاملة ممثلا في مكتب التمثيل العمالي، والسفير إيهاب أبو سريع القنصل العام بميلانو على ما قاما به من جهود لحل الخلاف وديا.
10 مصريين يحصلون على 1.2 مليون جنيه مستحقاتهم بشركة مقاولات بالسعودية
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة بالرياض بالمملكة العربية السعودية، تابع مستحقات أربعة مهندسين وستة عمال يعملون في إحدى الشركات العاملة بقطاع المقاولات بالمملكة لمدة عام، حتي حصلوا عليها وبلغت إجمالها 345 ألفًا و450 ريالا سعوديا، أي ما يوازي مليونًا و236 ألفا و615 جنيها مصريا.
وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة: إن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بمتابعة مشكلة 10 مصريين عاملين بإحدى شركات المقاولات، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.
وأضاف أن الملحق العمالي بالرياض الدكتور ياسر غازي ظل علي مدار عام كامل يتابع شكوي المصريين للحصول علي مستحقاتهم النظامية حتي حصلوا عليها، وبلغت إجمالها 345 ألفًا و450 ريالا سعوديا، أي ما يوازي مليونًا و236 ألفا و615 جنيها مصريا، فضلا عن استصدار تأشيرة خروج نهائي للعودة إلي أرض الوطن، والتي تعذرت لوجود عدة ملاحظات علي الشركة من جانب مكتب العمل الذي تواصل معه "غازي" حيث أبدي تعاونا تاما لحل مشكلة العمالة المصرية لعودتهم لبلدهم.
وقدم مكتب التمثيل العمالي جزيل شكره وامتنانه لمكتب عمل الرياض علي حل المشكلة، كما قام الملحق العمالى بالتنسيق مع القنصلية المصرية باستصدار وثيقة سفر لأحد المهندسين الأربعة لانتهاء صلاحية جواز سفره.
ومن جانبهم قدم العمال وافر شكرهم لوزارة القوي العاملة ممثلة في مكتب التمثيل العمالي لدعمهم ومساندتهم في حل مشكلتهم التي استمرت لمدة عام.