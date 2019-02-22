أخبار مصر | مصر تستقبل رئيس "الروتاري الدولي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تستقبل رئيس "الروتاري الدولي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستقبل مصر، باري راسين، رئيس الروتاري الدولي، في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، يتفقد خلالها أنشطة روتاري مصر الخدمية، يرافقه عبد الحميد العوا، محافظ روتاري مصر، وعدد كبير من رؤساء نوادي روتاري مصر.

وخلال تواجده بمصر، يلتقي باري راسين، أعضاء نوادي روتاري مصر وشبابه؛ ليتعرف على أكثر من ألف مشروع تنموي اجتماعي نفذه "روتاري مصر" للمساندة في التأثير الإيجابي في حياة الآخرين من المتعففين والمحتاجين.

وتستهدف هذه المشروعات في مجملها الوصول لأكبر عدد من المنتفعين لتحسين البيئة المعيشية للمحتاجين وتقديم الخدمات العلاجية للمرضى وتوفير فرص لمحو الأمية وتمكين الشباب.

وتأتي هذه الزيارة بمناسبة مرور مائة وأربعة عشر عاماً على تأسيس الروتاري في العالم، وتتواكب أيضاً مع مرور تسعون عاماً على تواجد خدمات الروتاري بمصر.

ومن الحضور الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد كبير من المسئولين والشخصيات العامة فى المجتمع المصرى

وسوف يتم استعراض جهود الأندية الروتارية المصرية والتي تمثلت في أكثر من ألف مشروع خدمي للمجتمع يتم تنفيذها بالشراكة مع عدد من المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والمبادرات القومية والجمعيات المحلية خلال 2018-2019.

وصرح "العوا" بأننا فى نوادى روتارى مصر نوجه كافة مجهوداتنا لدعم المبادرات الرئاسية الصحية بالتعاون مع كافة الشركاء والتي تهدف إلى اكتشاف الأمراض وعلاجها وتهتم بنشر الوعي الصحي".

وأكد "العوا" أن أندية الروتاري في مصر تشارك في مبادرات الدولة الصحية وهي الأنيميا والتقزُم، ونور حياة، وفيرس سي من خلال عدد من المشروعات المبتكرة تصل للمستفيد في مكانه.

وفي هذا الإطار صرح العوا أن مصر ستطلق أول مستشفى عائم في الشرق الأوسط هذا الأسبوع. وتبدأ رحلة العمل بالمستشفى العائم من أسوان مروراً بمحافظات الصعيد حتى تصل إلى الجيزة. ويقدم المستشفى خدمات الرعاية الصحية للأم والطفل بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" وبرعاية وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي.

وقالت ماجدة الألفي، رئيسة نادي روتاري كايرو ريفر نايل، إنه سيتم افتتاح جهود تطوير وتنمية قرية الأمير بالأقصر والتي تُعد لتكون مزاراً سياحياً بعد الانتهاء من كافة مراحل تطويرها وتوفير فرص تنمية اقتصادية واجتماعية وصحية لأهلها.

وأضافت "الألفي" أن ذلك بتزامن زيارة رئيس الروتاري الدولي مع احتفالات مرور 90 عام على العمل التطوعي من خلال أندية الروتاري في مصر.

ومن جانبها ثمنت ماجدة الألفي، الدور الكبير للدولة المصرية والمسئولين فى التعاون مع روتارى مصر وبث روح التعاون والعمل التطوعي.