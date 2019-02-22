شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعرب عن خالص التعازى فى ضحايا حادث الحريق فى بنجلاديش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الجمعة، عن خالص التعازى فى ضحايا حادث الحريق الذى نشب فى حى "شوق بازار" بالعاصمة البنغالية دكا، مما أسفر عن مصرع نحو 70 شخصا، وإصابة العديد من المواطنين.
وأعرب البيان عن خالص التعازي لأسر الضحايا، متمنيا سرعة الشفاء للمصابين، ومؤكدا على وقوف مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب بنجلاديش.
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