إحباط ترويج 50 طن أسماك وكبدة فاسدة بمدينة العبور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت مباحث التموين بالقليوبية، في ضبط 50 طن "أسماك وكبد" غير صالحة للاستهلاك الآدمي بداخل ثلاجة لحفظ اللحوم بمدينة العبور.

بدأت الواقعة بورود معلومات سرية أكدتها تحريات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية، مفادها قيام مالك ثلاجة لحفظ المجمدات بدائرة قسم شرطة العبور، بتخزين كمية كبيرة من الكبد والأسماك المجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وبالتنسيق مع لجنة فنية مشكلة من الطب البيطري ومفتشي الأغذية تم استهداف الثلاجة وضُبط بداخلها 36 طن "سمك ماكريل"، و14 طن "كبدة" جميعها غير صالح للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية.

ألقي القبض على المدير المسئول عن الثلاجة، وبمواجهته قرر أن تلك الكمية مخزنة لديهم لحساب إحدى شركات الاستيراد والتصدير كائنة بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة، وضبط المدير المسئول عن شركة للاستيراد والتصدير.

وأفاد التقرير الفني من اللجان المشكلة الذي تضمن الكشف على عينات من جميع أنواع الكميات المضبوطة المتحفظ عليها بوجود سائل انفصالي وتغير في الخواص الطبيعية مع بعض البقع العفنة عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.