مباحث التموين تداهم الأسواق وتضبط 90 قضية متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن، توجيه عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة عن ضبط 90 قضية تموينية متنوعة، أبرزها ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة منتجات الألبان بالإسكندرية لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها "10,500 طن "جبن رومي، جبن قديم" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، 2,494 طن "مسلى، جبن أبيض، زبد" معبأ داخل عبوات غير مدون عليها أية بيانات تُفيد تواريخ الإنتاج والصلاحية" وفقاً لما قررته اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشى الأغذية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

ونجحت شرطة التموين في ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية في محر بك بالإسكندرية، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها "2,800 طن فول معبأ داخل أجوله غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء صلاحيتها الدون عليها" تمهيداً لطرحها للبيع والتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة.

فيما ضبطت شرطة التموين، مالك ثلاجة غير مرخصـة لحفظ المواد الغذائية في كرداسـة بالجيزة، لحيـازته وتجميعه كمية من السلع الغذائية قدرها "2,250 طن دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية" وفقاً لما قررته اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشي الطب البيطري ومفتشي الأغذية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

تحررت المحاضر اللازمة لكل واقعة وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.