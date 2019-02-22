الداخلية تُنهي خلافات ثأرية بين 4 عائلات بنجع حمادي وأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية، بمحافظتي نجع حمادي وأسيوط، في إتمام الصلح في النزاع القائم بين 4 عائلات، بناء على توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، في الصلح بين العائلات والتوفيق بينهم.

وتم التوفيق والصلح بين جميع الأطراف، وأقروا جميعاً بالصلح النهائي وتعهد كل منهم بعدم التعرض للآخر.