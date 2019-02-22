كادت الأزمة تصل للشرطة.. "القوى العاملة" تحل نزاع بين مصريين في إيطاليا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

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أعلنت وزارة القوى العاملة، حل نزاع مالي وعائلي وديًا بين مصريين في إيطاليا.

كان محمد سعفان وزير القوى العاملة، كلف مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو - إيطاليا، بحل شكوى مصريين اختلفا على نزاع مالي وعائلي، والتفاوض معهما وديا، حتى لا تتطور الخلافات إلى بلاغات في الشرطة، حرصًا على العلاقة بين أبناء الوطن.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن "المستشار العمالي بميلانو عزت عمران، قام على الفور بالتدخل لحل النزاع المالي والعائلي بين المواطن (هيثم.ح) من محافظة القليوبية، وصهره بعد أن وقع الأول على وصل أمانة لصالح صهره على بياض، وجرى تقريب وجهات النظر وحل الخلاف بصورة ودية وتسليم وصل الأمانة لوالده".

وناشد مكتب التمثيل العمالي، العمالة المصرية بعدم التوقيع على وصولات أمانة أو شيكات تحت أي ضغوط؛ لأن ذلك يؤثر بالسلب على موقف العامل التفاوضي عند حدوث خلاف أو نزاع.

ووجه الطرفان الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة ممثلًا في مكتب التمثيل العمالي، والسفير إيهاب أبو سريع القنصل العام في ميلانو على ما قاما به من جهود لحل الخلاف وديا.