مصر | بـ"الضرب" و"النيران".. 6 يعذبون ميكانيكي حتى الموت بسبب "دراجة نارية" بالمحلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"الضرب" و"النيران".. 6 يعذبون ميكانيكي حتى الموت بسبب "دراجة نارية" بالمحلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية، من تحديد وضبط مرتكبي واقعة مقتل أحد الأشخاص بالمحلة.
وفي ضوء ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بشأن قيام أحد الأشخاص "مجهول" بإحضار جثة أحد الأشخاص "بها آثار تعذيب وحروق" للمستشفى العام بمركبة "توك توك" وفر هارباً، فقد أسفرت جهود وتحريات فريق البحث الجنائي إلى التوصل إلى تحديد شخصية المجني عليه ويدعى "محمد.س.ا"، سن 17، ميكانيكي دراجات نارية، ومقيم بدائرة مركز شرطة المحلة، وتعرف والده عليه وقرر تغيبه.
وكما أسفرت جهود فريق البحث عن تحديد مرتكبي الواقعة وهم كلٍ من: "تامر.م.ب"، سن 33، ميكانيكى (له معلومات جنائية مسجلة)، "حسن.م.ب"، سن 33، ميكانيكي (له معلومات جنائية مسجلة) شقيق الأول، "عزوز.م.ف"، سن 35، ميكانيكي، "باسم.م.س"، سن 30، عامل ( له معلومات جنائية مسجلة)، "عبدالله.م.م"، سن 27، سائق، و"صبري.م.م"، سن 21، ميكانيكي، مقيمون بدائرة مركز شرطة المحلة.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين عدا الأول والثاني.
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لاعتقاد الهاربين قيام المجني عليه بسرقة دراجة نارية وبعض قطع الغيار من محل خاص بهما بالقرية محل إقامة المجني عليه، حيث قاموا باقتياده حال تواجده بقريته إلى منطقة زراعية بدائرة مركز شرطة المحلة، وقاموا بإيثاقه والتعدي عليه بالضرب بالعصى وإشعالهم النيران ووضع أرجله بداخلها، لإجباره على الاعتراف بالسرقة إلا أنه فارق الحياة فقام المتهمان الأول والخامس بنقله إلى المستشفى باستخدام مركبة "توك توك" خاصة بالمتهم الخامس، وتركاه وفرا هاربين، وأرشدوا عن مركبة "التوك توك" المستخدمة في الواقعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.
تنفيذ حكم الإعدام بحق 9 إرهابيين في قضية اغتيال النائب العام
نفذ قطاع السجون، حكم الإعدام بحق 9 عناصر إرهابية من المحكوم عليهم في قضية اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام السابق، بحضور ممثلي الجهات المعنية وجارٍ تسليم الجثث إلى ذويهم والتصريح النيابة العامة بالدفن.
وكانت محكمة النقض، في نوفمبر 2018، قضت بتأييد حكم الإعدام لـ9 متهمين في قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، كما قضت بتخفيف حكم الإعدام بحق 6 آخرين إلى السجن المؤبد.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت في 22 يوليو 2017، بإعدام 28 متهمًا، لإدانتهم باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات.
وعاقبت المحكمة، 15 متهمًا بالسجن المؤبد، و8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، و15 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد كمال الذي توفى قبل الفصل في الدعوى.
واستشهد المستشار هشام بركات النائب العام السابق، إثر تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة، في يونيو 2015.
ووجهت النيابة للمتهمين، ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها.