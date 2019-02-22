مصر | بـ"الضرب" و"النيران".. 6 يعذبون ميكانيكي حتى الموت بسبب "دراجة نارية" بالمحلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"الضرب" و"النيران".. 6 يعذبون ميكانيكي حتى الموت بسبب "دراجة نارية" بالمحلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية، من تحديد وضبط مرتكبي واقعة مقتل أحد الأشخاص بالمحلة.

وفي ضوء ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بشأن قيام أحد الأشخاص "مجهول" بإحضار جثة أحد الأشخاص "بها آثار تعذيب وحروق" للمستشفى العام بمركبة "توك توك" وفر هارباً، فقد أسفرت جهود وتحريات فريق البحث الجنائي إلى التوصل إلى تحديد شخصية المجني عليه ويدعى "محمد.س.ا"، سن 17، ميكانيكي دراجات نارية، ومقيم بدائرة مركز شرطة المحلة، وتعرف والده عليه وقرر تغيبه.

وكما أسفرت جهود فريق البحث عن تحديد مرتكبي الواقعة وهم كلٍ من: "تامر.م.ب"، سن 33، ميكانيكى (له معلومات جنائية مسجلة)، "حسن.م.ب"، سن 33، ميكانيكي (له معلومات جنائية مسجلة) شقيق الأول، "عزوز.م.ف"، سن 35، ميكانيكي، "باسم.م.س"، سن 30، عامل ( له معلومات جنائية مسجلة)، "عبدالله.م.م"، سن 27، سائق، و"صبري.م.م"، سن 21، ميكانيكي، مقيمون بدائرة مركز شرطة المحلة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين عدا الأول والثاني.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لاعتقاد الهاربين قيام المجني عليه بسرقة دراجة نارية وبعض قطع الغيار من محل خاص بهما بالقرية محل إقامة المجني عليه، حيث قاموا باقتياده حال تواجده بقريته إلى منطقة زراعية بدائرة مركز شرطة المحلة، وقاموا بإيثاقه والتعدي عليه بالضرب بالعصى وإشعالهم النيران ووضع أرجله بداخلها، لإجباره على الاعتراف بالسرقة إلا أنه فارق الحياة فقام المتهمان الأول والخامس بنقله إلى المستشفى باستخدام مركبة "توك توك" خاصة بالمتهم الخامس، وتركاه وفرا هاربين، وأرشدوا عن مركبة "التوك توك" المستخدمة في الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.