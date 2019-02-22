مصر | "عوضها برمال وأتربة".. سائق يستولي على 41 طن قمح من صوامع الزقازيق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عوضها برمال وأتربة".. سائق يستولي على 41 طن قمح من صوامع الزقازيق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت مباحث التموين بالشرقية، من ضبط قائد سيارة نقل بمقطورة لقيامه بالاستيلاء على 41 طنًا من القمح أثناء نقله من ميناء بورسعيد إلى صوامع الزقازيق، وتعويض وزنها بخلط الرمال والأتربة بالقمح.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الشرقية، قيام المدعو "أحمد.ح.م"، سن 37، قائد السيارة رقم (169 - ج د ب) تريلا بالمقطورة رقم (ع أ ج - 438 ) ومقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالاستيلاء على كميات كبيرة من القمح أثناء نقله من ميناء بورسعيد الى صوامع الزقازيق، وتعويض وزنها بخلط الرمال والأتربة بالقمح.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة الأمنية اللازمة أمكن ضبط المذكور حال استقلاله السيارة المُشار إليها محملة بكمية من القمح قدرها ( 41.060 طن ) بدائرة مركز شرطة الزقازيق.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد الاستيلاء على كمية من القمح.

وتم سحب عينة من القمح لإرسالها للمعامل المختصة لتحديد نسبة الرمال والأتربة في القمح.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.