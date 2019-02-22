مصر | داخل ثلاجة بالعبور.. ضبط 50 طن أسماك وكبد غير صالحة للاستهلاك الآدمي

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تمكنت مباحث التموين بالقليوبية، من ضبط 50 طنًا من الأسماك والكبد غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بداخل ثلاجة لحفظ اللحوم بالعبور.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية، قيام مالك ثلاجة لحفظ المجمدات بدائرة قسم شرطة العبور، بتخزين كمية كبيرة من الكبد والأسماك المجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع لجنة فنية مشكلة من الطب البيطري ومفتشي الأغذية تم استهداف الثلاجة المُشار إليها وضبط بداخلها: (36) طن "سمك ماكريل"، (14) طن "كبدة"، جميعها غير صالح للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية.. كما تم ضبط كل من: "عبدالمسيح.س.ح"، مواليد 1979 المدير المسئول عن الثلاجة، وبمواجهته قرر أن تلك الكمية مخزنة لديهم لحساب إحدى شركات الإستيراد والتصدير كائنة بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة، "رامي.و.م" مواليد، المدير المسئول عن شركة للإستيراد والتصدير (المُشار إليها).. وبمواجهته أقر بما نسب إليه.

وورد التقرير الفني من اللجان المشكلة يتضمن بالكشف على عينات من جميع أنواع الكميات المضبوطة المتحفظ عليها وجد بها سائل انفصالي وتغير في الخواص الطبيعية مع بعض البقع العفنية عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.