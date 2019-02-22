أخبار مصر | وزيرة التضامن تستقبل الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن تستقبل الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبلت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، المهندس عادل حامد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المصرية للاتصالات we، ورؤساء القطاعات بالشركة، بحضور الدكتورة نفين القباج، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتنمية.

وخلال اللقاء، قدمت وزيرة التضامن الاجتماعي، التهنئة للرئيس الجديد للمصرية للاتصالات، واستعرضت مجالات العمل والتعاون المشترك فى القطاعات المختلفة وعلى رأسها مشروع ميكنة وتطوير الوحدات الاجتماعية فى محافظات الجمهورية فى قطاع الشؤن، وكذلك التعاون مع شركة أكسيد في خدمات الخطوط الساخنه الخاصه بالوزارة وتلقى الشكاوى والاستعلام عن الخدمات المختلفة.

وكذلك التعاون فى قطاع التأمينات والذى سيشهد تطوير كبير خلال الفترة القادمه للتسهيل على اصحاب المعاشات فى الحصول على المعاش او الاستعلام عن الرصيد ومدد التأمين من خلال موقع الكترونى جديد تطلقه الهيئة القومية للتأمينات.

كما تطرق اللقاء الى الحديث عن قطاع المسؤلية المجتمعية للشركة واشادت وزيرة التضامن الاجتماعى بتعاون المصرية للاتصالات مع الوزارة فى دعم معرض ديارنا 2019 والذى حقق نجاح كبير وفاقت مبيعاته 7 مليون جنية تذهب جميعها للاسر المنتجه واصحاب الحرف اليديوية.

كما تم استعراض فرص التعاون المستقبلى بين الوزارة والمصرية للاتصالات فى مجال تقديم الدعم الفنى للوزارة وتطوير منظومة الدعم النقدى والوصول والتواصل مع المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة وخصوصا فى التوعية بمشروطية برامج الدعم النقدى.

من جانبة اكد المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة المصرية للاتصالات على حرص الشركة على تعميق الشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعى واتاحة كافة الخدمات التى تقدمها الشركة لخدمة اهداف وزارة التضامن الاجتماعى وبرامجها المتنوعه التى تمس حياة المواطن المصرى فى كافة المحافظات.