شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: قبول الأطفال من سن الخامسة وأكثر بالمدارس التجريبية بالجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قبول جميع الأطفال من سن الخامسة وأكثر بالمدارس التجريبية في محافظة الجيزة لحل مشكلة رياض الأطفال في تلك المدارس، مع فتح قاعات جديدة، ورفع الكثافة لعدد 60 بموافقة المحافظ اللواء أحمد راشد وتشغيل بعض القاعات فترتين.

وقال الوزير، عبر صفحته على موقع «فيس بوك»، الجمعة، إنه على الرغم من أن هذه المشكلة من مسؤوليات المحافظة نفسها حيث أن التعليم يدار بشكل لامركزي إلا أنه استجابةً لقلق الأهالي فقد تم التشاور مع قيادات الوزارة والمحافظ ومدير المديرية وتم اتخاذ هذه القرارات.

وأضاف أنه سيتم تنفيذ هذه الإجراءات (قصيرة المدى) اعتبارا من السبت، أما الحل «طويل المدى» فسوف يعلن قريباً.