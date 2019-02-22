شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط قارب صيد وأدوات وشباك خلال فترة المنع ببحيرة البردويل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت بحيرة البردويل، عن ضبط قارب وكمية من أدوات وشباك الصيد في منطقة اغزيوان خلال فترة منع الصيد في مياه بحيرة البردويل بمحافظة شمال سيناء.

وأكد اللواء أمجد الراعية، مدير عام البحيرة، أنه تم ضبط قارب خشب يقوم بالصيد في منطقة اغزيوان ببحيرة البردويل، بالمخالفة لفترة منع الصيد التي تتخذها إدارة البحيرة لمدة 4 أشهر سنويًا لتكاثر الأسماك خلال تلك الفترة.

أضاف الراعية، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب القارب المضبوط بعد مصادرة المضبوطات، محذرًا جميع الصيادين المخالفين بتطبيق أقصى عقوبة في حاله المخالفة بالصيد بالبحيرة خلال فتره المنع، مشيرًا إلى تكثيف الدوريات لتمشيط مياه البحيرة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء ومحاسبه المخالفين.

أشار «الراعية»، إلى أن القارب الثالث الذي يتم ضبطه خلال الساعات الماضية، حيث سبقه ضبط قاربين وكمية من أدوات وشباك الصيد في منطقة التلول بالبحيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما.

يذكر أنه تم افتتاح موسم الصيد ببحيرة البردويل في 4 من شهر أغسطس الماضي، بعد توقف عدة أشهر بسبب الظروف التي تمر بها محافظة شمال سيناء، فيما يتم إغلاق البحيرة لمدة 4 أشهر من كل عام لتكاثر الزريعة.

كما يذكر أنه يبلغ عدد مراكب الصيد العاملة ببحيرة البردويل 1228 مركبًا موزعين على 3 مراسي، وهم مرسي غزيوان به 700 مركب، ومرسي التلول به 375 مركب، ومرسي قرية النصر به 178 مركب، ويعمل بكل مركب من هذه المراكب من صيادين إلى 3 صيادين، حيث يبلغ عدد الصيادين العاملين في البحيرة نحو 3000 صيادًا.