شكرا لقرائتكم خبر عن «العصار» يشهد توقيع بروتوكول لإنشاء سوق حضاري بمحافظ دمياط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتور محمد سعيد العصار، بحضور محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين كل من محافظة دمياط وشركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة لإنشاء سوق حضاري بمدينة رأس البر.

يأتي البروتوكول في إطار السياسة التي تنتهجها وزارة الإنتاج الحربي لتحقيق التكامل والتعاون مع جميع الوزارات والمحافظات والقطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمصر-2030 حيث ستقوم شركة الإنتاج الحربي للمشروعات، لما لها من خبرات ونجاحات كبيرة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية التي أسندت إليها، بإنشاء سوق حضاري على كورنيش النيل بمدينة رأس البر على أعلى مستوى حيث سيتم تخصيص المساحات الموجودة بالسوق لنقل الباعة الجائلين إليها.

من جانبها، أعربت الدكتورة منال عوض، عن ثقتها في وزارة الإنتاج الحربي، ممثلة في شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة، في تنفيذ المشروع بشكل فعال ضمن خطة التطوير القائمة بالمحافظة لحل مشكلة الباعة الجائلين وإعادة الوجه الراقي والحضاري لمدينة رأس البر بالمحافظة خاصة وأن شركة الإنتاج الحربي للمشروعات تقوم حالياً بتطوير المناطق العشوائية بمنطقتي «شمال وجنوب الصيادين» بمدينة رأس البر بالمحافظة ولها خبرات كبيرة في هذا المجال.