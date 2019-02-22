شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في بلجراد يستضيف وفودًا عربية وأفريقية وكبار ممثلي دوائر الأعمال بصربيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استضاف عمرو الجويلي، سفير مصر في بلجراد، لقاءً مشتركاً للوفد السياحي، برئاسة اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، وللوفد البرلماني المشارك في اجتماعات الجمعية البرلمانية المتوسطية، برئاسة الدكتور كمال درويش رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، مع نظرائهم من كل من كبار ممثلى دوائر الأعمال والإعلام السياحى من جانب، والوفود البرلمانية العربية والأفريقية من جانب آخر.

ونوه «الجويلى»، في كلمته الافتتاحية خلال اللقاء الذي جاء على هامش حفل استقبال موسع حضره حوالى ١٠٠ من كبار المدعوين، أن تزامن زيارة الوفدين البرلمانى والسياحي رفيعى المستوى، في ذات الأسبوع مع المشاركة الأولى لفيلمين مصريين في مهرجان بلجراد السينمائى تكاملت فيه الأدوات الثقافية والسياحية والسياسية لتحقق تواجداً مصرياً بارزاً للترويج لمكانة مصر الإقليمية ودورها الثقافى ومقصدها السياحي.

وكشف السفير أن المشاركة السياحية رفيعة المستوى ستكتمل بزيارة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة بدءاً من يوم ٢٣ فبراير الجارى لإلقاء كلمة مصر أمام الجلسة الختامية لمعرض بلجراد السياحى.

ومن جانبه، أبرز اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر أن مشاركة المحافظ بجناح موسع لأول مرة في معرض بلجراد السياحى الدولى قد أظهر العوامل الجاذبة للسياحة الوافدة التي تتمتع بها المحافظة، والإمكانات المتوافرة لزيادتها تباعاً من خلال جذب الوفود السياحية من صربيا ومن خلالها باقى دول البلقان.

وأضاف أن هذه المشاركة المتميزة جاءت لتتوج جهود التعاون الثنائى من خلال التوأمة بين مدينة «مرسى علم» ومدينة «ياجودينا» في وسط صربيا، والتى شملت تبادل زيارات في أكتوبر ونوفمبر الماضىيين وشراكة في المجالات الاقتصادية والثقافية.

سفير مصر في بلجراد يلتقي بالوفدين البرلمانى والسياحى

ومن ناحية أخرى، أشار الدكتور كريم درويش رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب إلى أن العلاقات الثنائية تشهد تطوراً إيجابياً ملحوظاً منذ زيارة رئيس النواب إلى بلجراد في يوليو الماضى احتفالاً بمرور ١١٠ عاماً على العلاقات بين البلدين، مبرزاً توليه رئاسة مجموعة الصداقة البرلمانية مع صربيا التي تشكلت مؤخراً التي يحرص من خلالها على توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة.

وأضاف أن مصر حرصت على المشاركة بوفد برلمانى رفيع المستوى بالجمعية البرلمانية المتوسطية في بلجراد لتأكيد مشاركتها النشطة في المنتديات متعددة الأطراف، منوهاً أيضاً باستضافة صربيا لاجتماعات جمعية الاتحاد البرلمانى الدولى في أكتوبر المقبل.