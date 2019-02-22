وزير الزراعة يبحث مع سفيرة سلوفينيا تكثيف التعاون بين البلدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

بحث وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عزالدين أبوستيت ، وسفيرة سلوفينيا لدى القاهرة يانا ميسكوفا، تعزيز سبل التعاون الزراعي بين البلدين.

كما بحث الجانبان - بحسب بيان الوزارة اليوم الجمعة-، إمكانية التعاون بين البلدين في مجال إنتاج العسل، حيث وجهت سفيرة سلوفينيا الدعوة لوزير الزراعة لمشاركة مصر في يوم النحل الدولي المقرر عقده بجمهورية سلوفينيا في 20 مايو المقبل، لافتة إلى أنه سيتم التركيز خلال فعاليات هذا الحدث على تكنولوجيا الزراعة من أجل إنتاج عسل ذو جودة عالية.

وقال وزير الزراعة - خلال اللقاء الذي عقد بديوان وزارة الزراعة، بحضور الدكتور هشام علام المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية - إن هناك علاقات تجارية بين البلدين، حيث يتم تصدير بعض الحاصلات الزراعية المصرية إلى سلوفينيا ثم إلى باقي الدول الأوروبية، معربا عن تطلعه لزيادة آفاق التعاون في هذا المجال، وفتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية المصرية في سلوفينيا.

وأشار الوزير إلى إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بفرص التعاون بين البلدين في المجال الزراعي، وذلك أثناء عقد اجتماعات اللجنة المصرية السلوفينية المشتركة المقرر عقدها في نهاية مارس المقبل.