تعيين علاء الدين عبدالفتاح قائمًا بأعمال رئيس هيئة التخطيط العمراني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر: أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا وزاريًا بتولي المهندس علاء الدين عبدالفتاح على مصطفى، رئيس الإدارة المركزية للمراكز الإقليمية التخطيطية، القيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى.

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