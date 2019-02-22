مصر | حكاية امرأة.. دخل زوجها السجن فحملت سفاحا من ابن عمه وخانته مع آخر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حكاية امرأة.. دخل زوجها السجن فحملت سفاحا من ابن عمه وخانته مع آخر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة بحبس ربة منزل وعاملين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بزنا المحارم، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل واقعة اتهام شخص لزوجته بالزنا وحملها سفاحا من ابن عمه وشخص آخر بمركز البدرشين، وتبين حمل الزوجة سفاحا وولادتها طفل أثناء قضاء زوجها عقوبة بالسجن 5 سنوات، في قضية مخدرات.

وكان تلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا من العميد عبد الرحمن أبو ضيف رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين، من شخص، في العقد الرابع من عمره، سبق الحكم عليه بالسجن 5 سنوات في قضية حيازة مواد مخدرة، يتهم زوجته في أواخر العقد الثاني من عمرها، بالحمل سفاحا من ابن عمه وشخص آخر، أثناء تنفيذه عقوبة الحبس.

وتوصلت تحريات العقيد علي عبدالكريم مفتش مباحث جنوب الجيزة، لصحة البلاغ الوارد، وحملها سفاحا ووضعها طفلا قبل عده أشهر، وبإعداد عدة أكمنة تمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم عمرو البطران وكيل فرقة جنوب الجيزة، من القبض عليهم وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

النيابة تصدر قرارها بشأن جثة 'الجدة عزيزة' في إمبابة



صرحت النيابة العامة بدفن جثة مسنة عثر على جثتها داخل شقتها بمنطقة إمبابة، كما طلبت سرعة ضبط وإحضار المتهم بارتكاب الجريمة، وتحريات المباحث حول الواقعة.

كان انتقل فريق من النيابة العامة لمكان شقة المجني عليها لإجراء المعاينة، وفحص مكان الجريمة، ورفع البصمات.

وقال أحد جيران المسنة المعثور على جثتها داخل شقتها بمنطقة إمبابة، أن المجني عليها " ام محمد" حسنة السمعة، وأصل بلدتها محافظة أسوان، ولديها أبناء يعملون بالخارج.

وأضاف أن المجني عليها تقيم بمفردها بشقة بالطابق الأرضي،

ويقال لها 'الجدة عزيزة'، مشيرًا أنه حال لعب الأطفال بكرة القدم بالشارع مساء أمس السبت، دفع أحدهم الكرة حتي سقطت "ببلكونة شقتها"، دون قصد، فقام بالقفز بالبلكونة ليتحصل على الكرة، لإستكمال لعبهم، فوجد المجني عليها جثة هامدة، ما دفعه للصراخ بصوت عالي حتي إلتم الأهالي بالشارع، وأبلغوا قسم الشرطة

ويواصل رجال مباحث قسم شرطة إمبابة الإستماع لأقوال جيران السيدة المسنة المعثور على جثتها داخل شقتها بمنطقة إمبابة، كما تم التحفظ على كاميرات المراقبة الخاصة بالمحال التجارية المحيطة بمنزل المجني عليها لسهولة التوصل لمرتكب الجريمة.

كانت عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، على جثة مسنة داخل منزلها، بمنطقة إمبابة، ويكثف رجال مباحث الجيزة جهودهم لكشف ملابسات الواقعة وسرعة ضبط مرتكبيها.

وورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، بتلقيه بلاغا من الأهالي المقيمين بشارع محمد حسن، بدائرة القسم، بعثورهم على جثة مسنة داخل منزلها.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ بإشراف العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، وعثر على جثة سيدة مسنة مصابة بجرح ذبحي بالرقبة، وتبين وجود بعثرة بمحتويات الشقة وسرقة مشغولات ذهبية خاصة بها، عبارة عن سلسلة ذهبية، كما تبين أنها تقيم بمفردها بالشقة.

وتم التحفظ على الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وكلف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة وسرعة ضبط مرتكبيها.