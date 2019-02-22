أخبار مصر | برقم الجلوس.. ننشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 الترم الأول بجميع المحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برقم الجلوس.. ننشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 الترم الأول بجميع المحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت امتحانات الترم الأول لهذا العام، منذ أيام، في مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية ووالعلوم والدراسات الإجتماعية والرياضيات والتربية الدينية والحاسب الآلي والتربية الفنية.

وينتظر طلاب الشهادة الإعدادية، موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 فى جميع المحافظات، وما زالت عملية التصحيح في الكنترولات التابعة لكل محافظة قائمة في أعمال تصحيح المواد الامتحانية للصف الثالث الإعدادي 2019، حيث تخضع أوراق الامتحانات للتصحيح والمراجعة مرة أخرى وتجميع الدرجات قبل أن يتم اعتماد النتيجة، ومن المتوقع الإعلان عنها خلال أيام قليلة ويمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي فور اعتمادها رسميا من خلال الرابط التابع لكل محافظة تابع لها الطالب.

لمعرفة النتيجة برقم الجلوس يرجى الضغط

ولمعرفة نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية في المحافظات المختلفة يرجى الدخول على الرابط التالي من هنا

وظهرت نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 الترم الأول، في بعض المحافظات المصرية، حيث أوشكت بعض المحافظات على الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات، وسيتم رفع النتيجة قريبًا، ليتمكن الطلاب من الاستعلام عن النتيجه فى كل محافظة على حسب انتهاء أعمال التصحيح بها.

جدول توزيع درجات المواد الدراسية للشهادة الإعدادية 2019

المادة المجموع

لغة عربية 40 درجة

رياضيات 30 درجة

إنجليزي 30 درجة

دراسات 20 درجة

علوم 20 درجة

المجموع 140 درجة

وينتظر طلاب الصف الثالث الإعدادي 2019 نتيجة امتحانات الترم الأول لهذا العام، حيث ظهرت نتائج الامتحانات في بعض المحافظات المصرية، تمنياتى بالنجاح والتوفيق لجميع الطلاب.