أخبار مصر | برقم التليفون.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019 بجميع المحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برقم التليفون.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019 بجميع المحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتمد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، منذ قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة، للتيرم الأول 2019.

ويمكن الاستعلام الآن، عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي للمحافظة، من خلال التليفون الأرضي 09000100 كما ينتظر إعلان نتائج الشهادة الإعدادية على بوابة التعليم الأساسي لمحافظة القاهرة الفصل الدراسي الأول 2019 خلال ساعات قليلة.

وبدورها صرحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، بأن نسبة النجاح للشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2019 تيرم أول بلغت 76.6%.

وأضافت أنه تقدم لأداء الامتحان بالتيرم الأول للشهادة الإعدادية لمحافظة القاهرة 152848 طالبا وطالبة، وحضر امتحان الصف الثالث الإعدادي، بمحافظة القاهرة 150556 طالبا وطالبة.

وتابعت أنه بلغ عدد الناجحين في الشهادة الإعدادية بالفصل الدراسي الأول بمحافظة القاهرة 115323 طالبا وطالبة.

وفي سياق آخر، اعتمد محافظ القاهرة، نتائج الشهادة الإعدادية بالمدارس الدولية، وكانت نسبة النجاح بالمدارس الدولية مرتفعة، حيث بلغت 93.5% وحضر امتحانات الشهادة الإعدادية بالمدارس الدولية عدد 5632 طالب وطالبة، بينما نجح من هؤلاء 5266 طالبا وطالبة.

أما عن مدارس الإعدادية المهنية فقد بلغت نسبة النجاح للشهادة الإعدادية المهنية بمحافظة القاهرة 95.86%، حيث تقدم لامتحان الشهادة الإعدادية المهنية عدد 2515 طالب وطالبة، وقد نجح منهم عدد 2411 طالبا وطالبة، كما بلغت نسبة النجاح للشهادة الإعدادية المهنية بمحافظة القاهرة للصم وضعاف السمع 100% حيث تقدم لأداء الامتحان 84 طالبا وطالبة، وقد نجح هؤلاء جميعا، وكذلك الحال بالنسبة للمكفوفين بمحافظة القاهرة حيث بلغت نسبة النجاح للمكفوفين 100% وتقدم لامتحان الشهادة الإعدادية للمكفوفين بالقاهرة عدد 36 طالب وطالبة، وقد نجحوا جميعا.

ولمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة تيرم أول 2019، اضغط هنا

وفيما يلي طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بمحافظة القاهرة:

يقوم الطالب بالدخول على موقع نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019 بوابة التعليم الأساسي

يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به

يضغط” البحث عن النتائج”.

الاتصال الآن على الرقم الأرضي 09000100

وفيما يلي طريقة معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بجميع المحافظات

يقوم الطالب بالدخول على موقع نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظة التي تتبعها

يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به

يضغط "البحث عن النتائج".

ولمعرفة نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية في المحافظات المختلفة يرجى الدخول على الرابط التالي من هنا